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Медведев считает, что у современного деревянного строительства в РФ огромный потенциал

Экономика и бизнес
11 августа, 19:18 UTC+3 ПЕНЗА ПЕНЗА 11, августа. /ТАСС

Премьер-министр отметил, что деревянное домостроение считается очень современным и экологичным

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ПЕНЗА, 11 августа. /ТАСС/. Деревянное домостроение по современным технологиям имеет в России огромный потенциал. Такое мнение высказал глава "Единой России", премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на встрече с активом партии в Приволжском федеральном округе, комментируя поступившие предложения по развитию такого вида строительства.

Он отметил, что традиционно для возведения отдельных домов граждане при наличии средств предпочитали использовать кирпич, а не дерево, однако "все изменилось за последние годы и за границей, и у нас".

"Деревянное домостроение считается экологичным, считается очень современным и позволяет сохранять тепло и стойкость строений на протяжение десятилетий. Вопрос только в технологиях, которые используются", - заметил премьер.

"Я считаю, что у такого рода застройки в нашей стране существует огромный потенциал с учетом наших лесных богатств", - продолжил он.

Медведев предложил посмотреть на возможность изменений в Лесной кодекс в части подготовки участков под застройку.

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