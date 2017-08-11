Медведев считает, что у современного деревянного строительства в РФ огромный потенциал

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ПЕНЗА, 11 августа. /ТАСС/. Деревянное домостроение по современным технологиям имеет в России огромный потенциал. Такое мнение высказал глава "Единой России", премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на встрече с активом партии в Приволжском федеральном округе, комментируя поступившие предложения по развитию такого вида строительства.
Он отметил, что традиционно для возведения отдельных домов граждане при наличии средств предпочитали использовать кирпич, а не дерево, однако "все изменилось за последние годы и за границей, и у нас".
"Деревянное домостроение считается экологичным, считается очень современным и позволяет сохранять тепло и стойкость строений на протяжение десятилетий. Вопрос только в технологиях, которые используются", - заметил премьер.
"Я считаю, что у такого рода застройки в нашей стране существует огромный потенциал с учетом наших лесных богатств", - продолжил он.
Медведев предложил посмотреть на возможность изменений в Лесной кодекс в части подготовки участков под застройку.