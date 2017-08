NYT: Facebook тайно запустил в Китае собственное мобильное приложение

НЬЮ-ЙОРК, 12 августа. /ТАСС/. Компания Facebook тайно запустила в Китае, где заблокирован доступ к одноименной социальной сети, собственное мобильное приложение для обмена фотографиями. Об этом сообщила в пятницу на своем сайте газета The New York Times.

По ее данным, приложение носит название Colorful Balloons и было представлено на китайском рынке местной компанией. Такой шаг позволил скрыть тот факт, что на самом деле приложение было разработано Facebook, пишет газета. Она отмечает, что внешний вид и доступные функции программы, запущенной в мае этого года, практически полностью совпадают с таковыми приложения Facebook Moments, которое позволяет пользователям обмениваться с друзьями фотографиями.

"Мы давно говорили, что заинтересованы в Китае, и мы уделяем много времени, чтобы понять страну и узнать о ней больше с разных сторон, - приводит издание слова представителя соцсети, которая заблокирована в КНР с 2009 года. - Сейчас мы сосредоточены на том, чтобы помочь китайским компаниям и разработчикам выйти на новые рынки за пределами Китая, используя нашу рекламную платформу". Факт секретного запуска в КНР приложения в компании комментировать отказались.

Американская соцсеть неоднократно заявляла о своем интересе к выходу на интернет-пространство Китая. Число пользователей глобальной сети в нем по состоянию на конец прошлого года превышало 700 млн. Власти КНР заявляли, что готовы разрешить доступ к соцсети с территории континентального Китая при условии, что Facebook будет исполнять законодательство страны.

Регулирование доступа к интернету в Китае считается одним из самых жестких в мире. Особая система фильтрации контента действует в КНР с начала 2000-х годов. В континентальном Китае в настоящее время также заблокирован доступ к сервисам Google, Twitter, YouTube, Instagram, к сайтам многих крупных мировых СМИ, среди которых газеты The New York Times, The Wall Street Journal и агентство Bloomberg. Эти ограничения не действуют в Гонконге, который является специальным административным районом КНР.