"Полюс" может направить на промежуточные дивиденды за I полугодие 104,3 руб. на акцию

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Чистая прибыль ПАО "Полюс", относящаяся к акционерам, за первое полугодие 2017 года по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) выросла на 1,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 35,261 млрд руб. Это следует из материалов компании.

Во втором квартале чистая прибыль компании снизилась в 2,3 раза в годовом выражении, составив 5,795 млрд руб.

Выручка "Полюса" в январе - июне снизилась на 5,4%, до 71,475 млрд руб., во втором квартале снижение показателя составило 4,9%, до 35,774 млрд руб.

Валовая прибыль компании за первое полугодие снизилась на 8,2%, до 48,249 млрд руб., во втором квартале - на 5,4%, до 22,336 млрд руб. Операционная прибыль в январе - июне уменьшилась на 12,1% и составила 37,911 млрд руб., в апреле - июне показатель снизился на 11,5%, до 18,521 млрд руб.

Ранее сообщалось, что совет директоров "Полюса" рекомендовал направить на дивиденды по итогам первого полугодия 2017 года 104,3 руб. на одну обыкновенную акцию. Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, рекомендовано определить 25 сентября.

"Полюс" - крупнейший производитель золота в России, входит в десятку ведущих мировых золотодобывающих компаний по объему добычи. Запасы золота "Полюса" - одни из крупнейших в мире (доказанные и вероятные запасы по международной классификации составляют 65,8 млн унций). Компанию контролируют фонд Suleyman Kerimov Foundation, учрежденный Сулейманом Керимовым, а также сын сенатора Саид Керимов.