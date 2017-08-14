Завод Ford во Всеволожске планирует увеличить производство на треть в 2017 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 августа. /ТАСС/. Коллектив совместного предприятия концерна Ford и российского Ford Sollers во Всеволожске под Петербургом вышел из летнего коллективного отпуска и планирует увеличить производство по итогам года на 30%. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

"Да, вышли из отпуска", - сказал собеседник агентства и добавил, что завод планирует увеличить эффективность и повысить производство на 30% по итогам года. Численность персонала наращивать не планируется, отметили в компании.

Предприятие вышло в отпуск в 17 июля, ранее сообщали ТАСС в первичной профсоюзной организации завода.

Как уточнили ТАСС в аналитическом агентстве "Auto-Dealer-СПб", по итогам 2016 года производство составило около 15 тыс. машин. Таким образом, к концу года выпуск машин может достигнуть 20 тыс.

Завод Ford Sollers во Всеволожске производит две модели автомобилей по технологии полного цикла: Ford Focus в трех вариантах кузова - седан, хэтчбек и универсал, а также Ford Mondeo. В апреле 2014 года Ford Sollers перешел на односменный режим работы на всех площадках, в том числе на заводе во Всеволожске, а также уволил по соглашению сторон 700 сотрудников. Затем на заводе в Ленинградской области начались периодические остановки конвейера и коллективные отпуска. В конце 2014 года по соглашению сторон было уволено около 90 сотрудников.

В 2016 году продажи Ford Sollers в России, по данным компании, увеличились на 10% к уровню 2015 года и составили 42,5 тыс. автомобилей. С 2017 года завод приступил к пятидневной рабочей неделе и не выходил во неплановый коллективный отпуск.