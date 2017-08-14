Посольство ФРГ: Германия инвестирует $10 млн в развитие предпринимательства на Украине

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КИЕВ, 14 августа. /ТАСС/. Дочерняя компания немецкой банковской группы KfW приняла решение направить $10 млн на развитие малого и среднего бизнеса на Украине. Об этом в понедельник сообщило посольство Германии в Киеве.
"Немецкая компания инвестиций и развития (DEG), дочерняя компания банковской группы KfW, … вносит свой вклад в размере $10 млн в фонд Emerging Europe Growth Fund III", - проинформировали в посольстве, пояснив, что через него будут способствовать доступу предприятиям малого и среднего бизнеса на Украине к долгосрочному финансированию.
Таким образом, считают в диппредставительстве, "Германия укрепляет свои позиции в качестве одного из основных инвесторов Украины". В свою очередь руководитель представительства DEG по Восточной Европе и Центральной Азии Тилман Крузе, комментируя принятое решение, заявил, что "германское обязательство является сигналом для других частных и институциональных инвесторов".
Фонд EEGF III инвестирует в экспортно ориентированные отрасли, в частности в легкую и пищевую промышленности. Кроме того, он ориентирован на средний бизнес в области электронной торговли и здравоохранения. В посольстве ФРГ на Украине сообщили, что существует намерение довести капитал фонда до $150 млн.