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Посольство ФРГ: Германия инвестирует $10 млн в развитие предпринимательства на Украине

Экономика и бизнес
14 августа, 14:29 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 14, августа. /ТАСС

В немецком диппредставительстве считают, что таким образом Германия укрепляет свои позиции основного инвестора Украины

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КИЕВ, 14 августа. /ТАСС/. Дочерняя компания немецкой банковской группы KfW приняла решение направить $10 млн на развитие малого и среднего бизнеса на Украине. Об этом в понедельник сообщило посольство Германии в Киеве.

"Немецкая компания инвестиций и развития (DEG), дочерняя компания банковской группы KfW, … вносит свой вклад в размере $10 млн в фонд Emerging Europe Growth Fund III", - проинформировали в посольстве, пояснив, что через него будут способствовать доступу предприятиям малого и среднего бизнеса на Украине к долгосрочному финансированию.

Таким образом, считают в диппредставительстве, "Германия укрепляет свои позиции в качестве одного из основных инвесторов Украины". В свою очередь руководитель представительства DEG по Восточной Европе и Центральной Азии Тилман Крузе, комментируя принятое решение, заявил, что "германское обязательство является сигналом для других частных и институциональных инвесторов".

Фонд EEGF III инвестирует в экспортно ориентированные отрасли, в частности в легкую и пищевую промышленности. Кроме того, он ориентирован на средний бизнес в области электронной торговли и здравоохранения. В посольстве ФРГ на Украине сообщили, что существует намерение довести капитал фонда до $150 млн.

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