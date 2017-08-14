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В модернизацию водоснабжения Казани планируется вложить 44 млрд рублей к 2028 году

Экономика и бизнес
14 августа, 16:52 UTC+3 КАЗАНЬ КАЗАНЬ 14, августа. /ТАСС

Мэр города заявил, что по своему масштабу проект "не имеет аналогов"

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КАЗАНЬ, 14 августа. /ТАСС/. Муниципальное унитарное предприятие "Водоканал" (МУП, Казань) планирует направить 44 млрд рублей на реконструкцию и модернизацию проблемных объектов системы водоснабжения и водоотведения Казани, сообщили в пресс-службе мэрии города.

"Строительство, реконструкция и модернизация ряда проблемных объектов системы водоснабжения и водоотведения Казани в рамках инвестиционной программы МУП "Водоканал" оценивается в 44 млрд рублей. Программа рассчитана до 2028 года и утверждена министерством строительства и государственным комитетом по тарифам Республики Татарстан. Она позволит модернизировать городские коллекторы, канализационные и водопроводные насосные станции, объекты волжского водозабора, биологических очистных сооружений канализации и многое другое", - цитирует пресс-служба директора МУП "Водоканал" Андрея Егорова.

По мнению мэра Казани Ильсура Метшина, этот проект обновления системы водоснабжения уникален. "Сложнейший, большой проект модернизации "Водоканала" не имеет аналогов. Насколько я знаю, десятилетней программы модернизации нет ни у одного водоканала в стране. При этом нам удалось так составить инвестпрограмму, что на кармане населения его реализация никак не отразится", - отметил он.

В рамках реализации инвестпрограммы "Водоканал" приступил к строительству и проектированию ряда крупных объектов. К примеру, канализационная насосная станция (КНС) "Заречная" (стоимость первого этапа строительства с подводящими и отводящими инженерными сетями - 1,25 млрд рублей) должна быть запущена в тестовом режиме в четвертом квартале 2017 года. По данным властей, ввод в действие насосной станции позволит принять дополнительно еще 2,5 тыс. куб. м сточных вод в час, что соответствует объему стоков с более чем 300 девятиэтажных двухподъездных домов.

На проектную мощность, составляющую 20 тыс. куб. м в час, станция выйдет после реализации следующих этапов проекта, предусматривающих строительство новых коллекторов протяженностью более 10 км и реконструкцию существующего коллектора диаметром 1200 мм. Согласно проекту, на насосной станции планируется оборудовать террасу со смотровой площадкой с видом на Казанский Кремль.

Переработка ила

Также в 2019 году на очистных сооружениях Казани планируется начать переработку образующегося осадка. Конкурс на разработку проекта по строительству цеха термомеханической обработки осадка состоялся в этом году, на данный момент ведутся проектно-изыскательские работы. По проекту, технологический процесс в цехе будет полностью автоматизирован.

"Благодаря строительству данного цеха, который будет дополнять технологический процесс очистки канализационных стоков, мы решим полувековую проблему, связанную с иловыми полями", - сказал Егоров. А конечный продукт переработки можно применять для засыпки оврагов, в дорожном строительстве.

Как сообщали ТАСС в пресс-службе Росприроднадзора по Республике Татарстан, иловые поля МУП "Водоканал" в Казани являются одним из объектов накопленного вреда. "Негативное воздействие на окружающую среду происходит в виде загрязнения почв и подземных вод тяжелыми металлами и патогенными микроорганизмами. Процесс гниения сопровождается выделением зловонного запаха, распространяющегося до прилегающих к полям поселков (Победилово, Отары), расположенных на расстоянии 100-200 м", - отмечали в пресс-службе. По данным мэрии Казани, иловые поля расположились на территории 117 га.

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