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В аэропортах Великобритании предложили ограничить продажу алкоголя

Экономика и бизнес
14 августа, 19:34 UTC+3 ЛОНДОН /Корр. ТАСС, Игорь Броварник

Подобное предложение авиакомпании Ryanair поступило после приведенной в эфире Би-би-си статистики по числу задержаний нетрезвых пассажиров в британских аэропортах

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ЛОНДОН, 14 августа. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Ирландская авиакомпания Ryanair предложила ввести ограничения на продажу алкоголя в аэропортах Соединенного Королевства в связи с ростом количества случаев задержания нетрезвых пассажиров из этой страны. Об этом в понедельник сообщило агентство Press Association.

Ryanair ранее уже запретила своим пассажирам распивать в салонах самолетов алкогольные напитки, купленные в магазинах беспошлинной торговли Duty free. Еще более суровую меру авиаперевозчик ввел на рейсах из аэропортов Глазго Прествик и Манчестер в Аликанте и на Ибицу, не разрешая брать с собой на борт в ручную кладь какой бы то ни было алкоголь.

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"Это проблема, которую аэропорты сейчас должны решить. Мы призываем к введению кардинальных изменений: запрет продажи алкогольной продукции на территории воздушной гавани, в особенности ранним утром и при задержке рейсов", - сказал представитель Ryanair Кенни Джейкобс.

Подобное предложение ирландской авиакомпании поступило после приведенной в эфире программы Би-би-си "Панорама" статистики по числу задержаний нетрезвых пассажиров в аэропортах Великобритании. Так, за год к февралю 2017 года полицейские арестовали 387 человек, которые были пьяны либо в аэропорту, либо были сняты по этой причине с рейса. Это на 50% больше показателя, отмеченного годом ранее, когда проблемы с законом из-за злоупотребления алкогольной продукцией появились у 255 человек.

Согласно опросу более 4 тыс. человек, входящих в профсоюз транспортников Unite, каждый пятый член экипажа авиалайнеров подвергся во время полета нападению пьяных хулиганов, а более половины стали жертвами или свидетелями вылазок дебоширов.

В связи с ростом числа случаев подобных выходок в 2016 году авиаиндустрия Соединенного Королевства ввела добровольный кодекс поведения, касающийся дебоширов. К нему присоединилось большинство крупных авиакомпаний и аэропортов. В соответствии с текстом документа, продавцы магазинов Duty free должны предупреждать пассажиров о запрете на потребление на борту приобретенного в них алкоголя, а также не продавать крепкие напитки тем путешественникам, которые на момент покупки находились в состоянии алкогольного опьянения.

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