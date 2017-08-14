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СМИ: "Лукойл" выделил около $1 млрд инвестиций для расширения доли на турецком рынке

Экономика и бизнес
14 августа, 21:05 UTC+3 ТАСС

При этом старший вице-президент по поставкам и продажам "Лукойла" Вадим Воробьев сообщил, что "из-за кризиса в ближайшие три-четыре года компания не планирует расширять деятельность" в республике

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ТАСС, 14 августа. "Лукойл" выделил около $1 млрд инвестиций для увеличения доли на розничном рынке топлива Турции, однако в ближайшие три-четыре года не планирует расширять свою деятельность в этой стране. Об этом сообщил член правления, старший вице-президент по поставкам и продажам компании Вадим Воробьев в интервью Анатолийскому агентству.

По его словам, рынок нефтепродуктов Турции представляет стратегическую значимость для компании. На данный момент "Лукойл" занимает 5-6% розничного рынка топлива страны, сказал Воробьев.

"Наша компания изучает возможности расширения доли участия в турецком рынке, - цитирует агентство Воробьева. - Мы обсудили с представителями Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (SOCAR) вопрос приобретения активов третьих компаний на турецком рынке. Конкретного решения по указанному вопросу пока не принято".

Однако представитель "Лукойла" отметил, что "из-за кризиса в ближайшие три-четыре года компания не планирует расширять деятельность в Турции". "Но по вопросу сети дистрибьюторов [мы] готовы к сотрудничеству с другими компаниями, действующими на турецком рынке", - приводит агентство слова Воробьева.

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