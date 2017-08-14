СМИ: "Лукойл" выделил около $1 млрд инвестиций для расширения доли на турецком рынке

Филатов: матч Каспарова и Карякина приведет к росту интереса к шахматам во всем миреСпорт 14 августа, 22:35
Каспаров сыграл вничью с Карякиным в первой партии турнира в Сент-ЛуисеСпорт 14 августа, 22:08
На Украине расследуют более 100 дел о коррупции на госпредприятияхМеждународная панорама 14 августа, 22:01
МЧС предупредило об ухудшении погоды в Москве в понедельник и вторникОбщество 14 августа, 21:55
Минтруд выступил против подарков для госслужащих в виде изделий народного промыслаОбщество 14 августа, 21:51
На съемках продолжения фильма Deadpool погибла женщина-каскадерПроисшествия 14 августа, 21:44
СМИ: США ограничили выдачу виз венесуэльцам после созыва Конституционной ассамблеиМеждународная панорама 14 августа, 21:38
Археологи при раскопках в Крыму обнаружили алтарь спартанцев III в. до нашей эрыНаука 14 августа, 21:28
"Урал" сыграл вничью с "Арсеналом" в матче РФПЛ, продлив беспроигрышную серию до шести игрСпорт 14 августа, 21:23
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 14 августа. "Лукойл" выделил около $1 млрд инвестиций для увеличения доли на розничном рынке топлива Турции, однако в ближайшие три-четыре года не планирует расширять свою деятельность в этой стране. Об этом сообщил член правления, старший вице-президент по поставкам и продажам компании Вадим Воробьев в интервью Анатолийскому агентству.
По его словам, рынок нефтепродуктов Турции представляет стратегическую значимость для компании. На данный момент "Лукойл" занимает 5-6% розничного рынка топлива страны, сказал Воробьев.
"Наша компания изучает возможности расширения доли участия в турецком рынке, - цитирует агентство Воробьева. - Мы обсудили с представителями Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (SOCAR) вопрос приобретения активов третьих компаний на турецком рынке. Конкретного решения по указанному вопросу пока не принято".
Однако представитель "Лукойла" отметил, что "из-за кризиса в ближайшие три-четыре года компания не планирует расширять деятельность в Турции". "Но по вопросу сети дистрибьюторов [мы] готовы к сотрудничеству с другими компаниями, действующими на турецком рынке", - приводит агентство слова Воробьева.