Вознаграждение правлению "Роснефти" в I полугодии составило 2,776 млрд руб.

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Вознаграждения членам правления "Роснефти" в первом полугодии 2017 года с учетом годового бонуса составили 2,776 млрд руб. против 678,2 млн рублей за аналогичный период прошлого года. Это следует из отчетности компании по российским стандартам бухгалтерского учета.

Заработная плата составила 321,4 млн рублей, премии - 1,774 млрд рублей, вознаграждение за участие в работе органа управления - 54,6 млн руб., а также командировочные выплаты и иные виды вознаграждений - 626,5 млн рублей.

В "Роснефти" пояснили ТАСС, что сумма выплаченных премий членам правления компании за первое полугодие текущего года включает в себя годовое вознаграждение. "В связи с этим не корректно сравнивать I полугодие 2017 года с I полугодием 2016 года. В 2016 году выплата годового вознаграждения была осуществлена в III квартале и отражена в ежеквартальном отчете эмитента за 9 месяцев", - отметили в "Роснефти".

В настоящее время в правление "Роснефти" входят 11 человек, в том числе председатель правления Игорь Сечин, вице-президент по кадровым вопросам Юрий Калинин (зампредседателя правления), первый вице-президент Эрик Лирон, руководитель службы внутреннего аудита компании Геннадий Букаев, вице-президент по переработке, нефтехимии, коммерции и логистике Дидье Касимиро, финансовый директор Петр Лазарев, вице-президент по внутреннему сервису Юрий Нарушевич, вице-президент по шельфовым проектам Зелько Рунье, вице-президент по энергетике, локализации и инновациям Андрей Шишкин, руководитель аппарата компании Юрий Курилин, а также вице-президент Влада Русакова.