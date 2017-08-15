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МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о расширении морского порта Высоцк в Ленинградской области для строительства терминала по отгрузке газа. Документ опубликован во вторник на сайте правительства.
"Подписанным распоряжением утверждено решение о расширении морского порта Высоцк <…> в целях реализации инвестиционного проекта по строительству терминала по отгрузке сжиженного природного газа", - говорится в пояснительной записке к распоряжению.
Планируемая мощность терминала составил 2 млн тонн сжиженного природного газа в год, в нем будут обслуживаться суда вместимостью до 170 тыс. куб. м. Проект реализуется за счет "Газпрома".
Отмечается, что в составе терминала будут созданы, в частности, якорная стоянка судов, причал отгрузки СПГ, причалы для приема крупногабаритных грузов и оборудования. Кроме того, планируется строительство волнозащитного сооружения, зданий терминала, объектов энергообеспечения.
"Принятое решение направлено на развитие портовой инфраструктуры Ленинградской области, позволит создать новые рабочие места в регионе", - отметили в правительстве.