Власти Магаданской области намерены заключить на ВЭФ соглашения в сфере энергетики и связи

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МАГАДАН, 15 августа. /ТАСС/. Власти Магаданской области планируют заключить на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), который пройдет во Владивостоке с 6 по 7 сентября, ряд соглашений о сотрудничестве в области энергетики, финансов и связи. Об этом во вторник сообщила пресс-служба регионального правительства.
"Ожидается, что регион будет сотрудничать с ПАО "Русгидро" и "Кавасаки Хэви Индастриз, Ltd", ПАО "Почта России", банком ВТБ, ООО "Сименс" и другими компаниями. Прорабатываются варианты заключения соглашения между главами Магаданской области, Чукотского автономного округа, Камчатского края, а также Министерством связи и массовых коммуникаций РФ о сотрудничестве в сфере обеспечения доступности услуг электросвязи для жителей этих регионов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что власти региона также планируют заключить соглашение с Минкомсвязи РФ и Федеральным дорожным агентством об установке пикетов экстренной связи на федеральной трассе "Колыма", а также с Российско-Германской внешнеторговой палатой.
"Есть большой интерес и у инвесторов в развитии всех отраслей макрорегиона (Дальнего Востока - прим. ТАСС). Форум станет отличной площадкой не только для подписания соглашений о сотрудничестве, но и даст возможность продемонстрировать экономический и инвестиционный потенциал нашей территории, показать интересные и перспективные проекты в горной отрасли, туризме, здравоохранении", - цитирует пресс-служба главу региона Владимира Печеного.
Третий Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке с 6 по 7 сентября 2017 года. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.