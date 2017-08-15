Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.08:
$ 59.8
€ 70.66
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Курс доллара на Московской бирже вырос до 59,88 рубля

Экономика и бизнес
15 августа, 10:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, августа. /ТАСС

Евро снизился до 70,45 рубля

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на Московской бирже на открытии торгов вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 1 копейку и составил 59,88 рубля. Евро опустился на 10 копеек и составил 70,45 рубля.

Индекс ММВБ на открытии торгов снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 0,1% и составил 1950,17 пункта. Индекс РТС опустился на 0,5% и достиг отметки в 1025,8 пункта.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Колебания курса рубля
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
"Время, которое проводишь на целине, очень сильно закаляет": истории бойцов студенческих отрядов
680 лет Троице-Сергиевой лавре. Репортаж из монастырских мастерских в спецпроекте ТАСС "Золотое кольцо"
Фото
5
На российско-литовской границе в Калининградской области скопилось более 250 фур
5
"Алроса" в ноябре планирует продать самый дорогой бриллиант, ограненный в России
4
Участники выездной сессии ПМЭФ в Карелии представили лучшие региональные проекты развития
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Иран угрожает выйти из ядерного соглашения в случае новых санкций США
2
ФСБ задержала в Крыму агента СБУ за подготовку диверсий
3
СК прекратил уголовное дело в отношении главы метро Петербурга
4
Почему Севастополь — не Кьянти: как винодел пытается создать свою региональную марку
5
ФГР отозвала главного тренера юниорской сборной России с ЧМ за неподобающее поведение
6
Как одна нелепая смерть сломала жизнь композитору Алябьеву
7
Около 150 тыс. человек подписаны на ПФР в социальных сетях
Темы дня
Новости партнеров
Реклама