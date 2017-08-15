Курс доллара на Московской бирже вырос до 59,88 рубля

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МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на Московской бирже на открытии торгов вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 1 копейку и составил 59,88 рубля. Евро опустился на 10 копеек и составил 70,45 рубля.
Индекс ММВБ на открытии торгов снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 0,1% и составил 1950,17 пункта. Индекс РТС опустился на 0,5% и достиг отметки в 1025,8 пункта.