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Facebook запустил Marketplace в 17-ти европейских странах

Экономика и бизнес
15 августа, 12:54 UTC+3 ТАСС

Ранее сервис был доступен в семи странах

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ТАСС, 15 августа. Сервис Marketplace cоциальной сети Facebook, с помощью которого можно, в частности, покупать и продавать различные товары, стал доступен в 17-ти европейских странах. Об этом говорится в пресс-релизе компании, опубликованном в понедельник на ее сайте.

Согласно нему, теперь сервисом смогут воспользоваться пользователи из Австрии, Бельгии, Чехии, Дании, Финляндии, Франции, Германии, Венгрии, Ирландии, Италии, Люксембурга, Нидерландов, Норвегии, Португалии, Испании, Швеции и Швейцарии.

До этого момента платформа была доступна в семи странах: Австралии, Великобритании, Канаде, Мексике, Новой Зеландии, США и Чили.

Сервис Marketplace был представлен в октябре прошлого года. Он упрощает для пользователей Facebook покупку и продажу товаров: ранее для этого нужно было искать группы по интересам, а Marketplace представляет собой единую для всех платформу.

Facebook - одна из ведущих социальных сетей в мире. Она была основана 4 февраля 2004 года Марком Цукербергом и тремя его сокурсниками в период обучения в Гарвардском университете. Ежемесячная аудитория соцсети превышает 1,7 млрд пользователей во всем мире.

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