Facebook запустил Marketplace в 17-ти европейских странах

Путин поздравил Ласицкене с золотом чемпионата мира по легкой атлетикеСпорт 15 августа, 13:48
Медведев призвал изучать зарубежный опыт при реализации программы цифровой экономикиЭкономика и бизнес 15 августа, 13:39
Российские боксеры получат от федерации автомобиль за победу на чемпионате мираСпорт 15 августа, 13:28
Нарышкин поблагодарил строителей за ответственное отношение к историческому наследиюНаука 15 августа, 13:27
ФАС готова судиться с операторами для отмены роуминга в РоссииЭкономика и бизнес 15 августа, 13:06
В КБ "Южное" заявили, что КНДР могла незаконно скопировать ракетные двигателиМеждународная панорама 15 августа, 13:05
"Калашников" впервые показал на видео электромотоциклы для полицейскихАрмия и ОПК 15 августа, 12:54
Эксперт: Каспарову не суждено победить в Сент-Луисе, но играет он достойноСпорт 15 августа, 12:43
Площадь пожаров, которые тушат в лесах России, увеличилась на 43 тыс. гаСибирь 15 августа, 12:39
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 15 августа. Сервис Marketplace cоциальной сети Facebook, с помощью которого можно, в частности, покупать и продавать различные товары, стал доступен в 17-ти европейских странах. Об этом говорится в пресс-релизе компании, опубликованном в понедельник на ее сайте.
Согласно нему, теперь сервисом смогут воспользоваться пользователи из Австрии, Бельгии, Чехии, Дании, Финляндии, Франции, Германии, Венгрии, Ирландии, Италии, Люксембурга, Нидерландов, Норвегии, Португалии, Испании, Швеции и Швейцарии.
До этого момента платформа была доступна в семи странах: Австралии, Великобритании, Канаде, Мексике, Новой Зеландии, США и Чили.
Сервис Marketplace был представлен в октябре прошлого года. Он упрощает для пользователей Facebook покупку и продажу товаров: ранее для этого нужно было искать группы по интересам, а Marketplace представляет собой единую для всех платформу.
Facebook - одна из ведущих социальных сетей в мире. Она была основана 4 февраля 2004 года Марком Цукербергом и тремя его сокурсниками в период обучения в Гарвардском университете. Ежемесячная аудитория соцсети превышает 1,7 млрд пользователей во всем мире.