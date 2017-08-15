Путин 16 августа проведет в Калининграде совещание о развитии транспорта в СЗФО

Сборная Псковской области по академической гребле выиграла Спартакиаду в парных четверкахСпорт 15 августа, 16:48
Москва занимает третье место в мире по дешевизне поездок на таксиОбщество 15 августа, 16:47
Месси, Роналду и Буффон претендуют на звание лучшего футболиста года по версии УЕФАСпорт 15 августа, 16:26
"Швабе" поддерживает национальную программу развития добровольного донорстваНовости партнеров 15 августа, 16:21
МИД РФ возмущен депортацией корреспондента ВГТРК с УкраиныПолитика 15 августа, 16:11
Число поездов "Москва" в столичном метро до конца года вырастет более чем вдвоеМосква 15 августа, 16:09
Кто получит помощь государства в выплате ипотекиЭкономика и бизнес 15 августа, 16:05
СМИ: Джордж Лукас купил виноградник во Франции рядом с усадьбой Джоли и ПиттаОбщество 15 августа, 16:04
Ватерполистки из Нижегородской области выиграли СпартакиадуСпорт 15 августа, 16:02
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин 16 августа посетит Калининградскую область, где проведет совещание о развитии транспортной инфраструктуры Северо-Запада России. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
"Глава государства проведет [во время поездки в Калининградскую область 16 августа] совещание, посвященное вопросам развития транспортной инфраструктуры Северо-Запада России, - говорится в сообщении. - В совещании примут участие руководители профильных министерств и ведомств, а также главы ряда регионов СЗФО".
Также президент встретится с временно исполняющим обязанности губернатора Калининградской области Антоном Алихановым и осмотрит в аэропорту "Храброво" новый терминал, где ознакомится с информацией о реконструкции аэровокзального комплекса.