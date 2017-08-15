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Путин 16 августа проведет в Калининграде совещание о развитии транспорта в СЗФО

Экономика и бизнес
15 августа, 15:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, августа. /ТАСС

Президент также встретится с врио губернатора области Антоном Алихановым и осмотрит в аэропорту "Храброво" новый терминал

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МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин 16 августа посетит Калининградскую область, где проведет совещание о развитии транспортной инфраструктуры Северо-Запада России. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

"Глава государства проведет [во время поездки в Калининградскую область 16 августа] совещание, посвященное вопросам развития транспортной инфраструктуры Северо-Запада России, - говорится в сообщении. - В совещании примут участие руководители профильных министерств и ведомств, а также главы ряда регионов СЗФО".

Также президент встретится с временно исполняющим обязанности губернатора Калининградской области Антоном Алихановым и осмотрит в аэропорту "Храброво" новый терминал, где ознакомится с информацией о реконструкции аэровокзального комплекса.

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Персоны
Алиханов, Антон Андреевич Путин, Владимир Владимирович
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