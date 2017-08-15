Путин 16 августа проведет в Калининграде совещание о развитии транспорта в СЗФО

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин 16 августа посетит Калининградскую область, где проведет совещание о развитии транспортной инфраструктуры Северо-Запада России. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

"Глава государства проведет [во время поездки в Калининградскую область 16 августа] совещание, посвященное вопросам развития транспортной инфраструктуры Северо-Запада России, - говорится в сообщении. - В совещании примут участие руководители профильных министерств и ведомств, а также главы ряда регионов СЗФО".

Также президент встретится с временно исполняющим обязанности губернатора Калининградской области Антоном Алихановым и осмотрит в аэропорту "Храброво" новый терминал, где ознакомится с информацией о реконструкции аэровокзального комплекса.