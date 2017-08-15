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СМИ: японские ученые собираются использовать древесину для производства автомашин

Экономика и бизнес
15 августа, 17:05 UTC+3 ТОКИО ТОКИО 15, августа. /ТАСС

Новый материал, как прогнозируют специалисты, может стать заменой стали

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© Владимир Смирнов/ТАСС

ТОКИО, 15 августа. /ТАСС/. Японские исследователи ищут способы сделать современные автомобили легче и в качестве материала для производства деталей предлагают использовать волокна древесины. Об этом во вторник сообщает газета Toyo Keizai.

Новый материал, официальное название которого "нановолокна целлюлозы" (CNF cellulose nanofiber), в будущем, как прогнозируют специалисты, может стать заменой стали. Его вес в пять раз меньше, а устойчивость - в пять раз выше. Уменьшение веса комплектующих - важный вопрос для дальнейшего распространения электромобилей. Чем легче машина, тем меньше энергии она потребляет, а значит, понижаются затраты на ее содержание.

Исследования наноцеллюлозы еще 20 лет назад начал преподаватель Киотского университета Хироюки Яно. Ученый говорит, что его вдохновил опыт миллиардера Говарда Хьюза. В 1947 году американец построил из дерева самолет, который вошел в историю под названием "Еловый гусь" (Spruce Goose). "Я решил, что раз самолет из дерева смог взлететь, значит, из этого материала можно построить и автомашину", - рассказывает Яно.

В настоящее время на производство килограмма наноцеллюлозы уходит около 1000 иен (примерно $10). Хироюки Яно планирует снизить затраты в два раза к 2030 году путем совмещения волокон древесины с пластиком. В этом случае новый материал сможет соревноваться с высокоэластичной сталью и алюминием. Сейчас их цена составляет 220 иен ($2) за 1 килограмм.

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