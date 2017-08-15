СМИ: японские ученые собираются использовать древесину для производства автомашин

В правительстве Молдавии опровергли возможность введения визового режима с РоссиейМеждународная панорама 15 августа, 18:17
Московское "Динамо" обыграло "Витязь" в матче Кубка мэра Москвы по хоккеюСпорт 15 августа, 18:15
Райффайзенбанк ищет стартапы на GoTechНовости партнеров 15 августа, 18:07
Рогозин назвал контрабандой поставку украинских ракетных двигателей КНДРПолитика 15 августа, 18:04
"Зенит" включил Краневиттера в заявку на матчи квалификации Лиги Европы с "Утрехтом"Спорт 15 августа, 17:53
Футбольный клуб "Бертон Альбион" готов пригласить на просмотр Усэйна БолтаСпорт 15 августа, 17:45
Стоимость страховки при поездке пассажира в такси может обойтись в 5-7 рублейЭкономика и бизнес 15 августа, 17:44
Путин выразил соболезнования Сьерра-Леоне в связи с жертвами в результате наводненийОбщество 15 августа, 17:40
Число проживающих в пятиэтажках московских студентов увеличилось в 1,5 разаОбщество 15 августа, 17:38
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТОКИО, 15 августа. /ТАСС/. Японские исследователи ищут способы сделать современные автомобили легче и в качестве материала для производства деталей предлагают использовать волокна древесины. Об этом во вторник сообщает газета Toyo Keizai.
Новый материал, официальное название которого "нановолокна целлюлозы" (CNF cellulose nanofiber), в будущем, как прогнозируют специалисты, может стать заменой стали. Его вес в пять раз меньше, а устойчивость - в пять раз выше. Уменьшение веса комплектующих - важный вопрос для дальнейшего распространения электромобилей. Чем легче машина, тем меньше энергии она потребляет, а значит, понижаются затраты на ее содержание.
Исследования наноцеллюлозы еще 20 лет назад начал преподаватель Киотского университета Хироюки Яно. Ученый говорит, что его вдохновил опыт миллиардера Говарда Хьюза. В 1947 году американец построил из дерева самолет, который вошел в историю под названием "Еловый гусь" (Spruce Goose). "Я решил, что раз самолет из дерева смог взлететь, значит, из этого материала можно построить и автомашину", - рассказывает Яно.
В настоящее время на производство килограмма наноцеллюлозы уходит около 1000 иен (примерно $10). Хироюки Яно планирует снизить затраты в два раза к 2030 году путем совмещения волокон древесины с пластиком. В этом случае новый материал сможет соревноваться с высокоэластичной сталью и алюминием. Сейчас их цена составляет 220 иен ($2) за 1 килограмм.