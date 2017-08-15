Илюмжинов покупает НПФ "Муниципальный" и ведет переговоры о приобретении других НПФ

МОСКВА, 15 августа. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Президент Международной шахматной федерации (FIDE) Кирсан Илюмжинов покупает тольяттинский НПФ "Муниципальный", а также планирует приобретение еще нескольких фондов. Об этом он сообщил в беседе с ТАСС.

"Такая программа идет. Мои партнеры решили объединить несколько пенсионных фондов, потому что по одному они малоэффективны. Поэтому для сохранности денег, для консолидации сейчас объединяют один фонд (НПФ "Муниципальный"), приобретут еще несколько. Когда они объединенные, тогда можно сделать более продуманную программу, чтобы не потерялись деньги пенсионеров", - сообщил Илюмжинов.

На сайте НПФ "Муниципальный" сообщается, что Илюмжинов является председателем совета фонда, который в свою очередь выступает высшим органом управления компании.

НПФ базируется в Тольятти, по состоянию на март 2017 года число участников НПФ составило 16,6 тыс. человек, пенсионные резервы - 85 млн рублей.