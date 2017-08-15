Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.08:
$ 59.93
€ 70.37
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Илюмжинов покупает НПФ "Муниципальный" и ведет переговоры о приобретении других НПФ

Экономика и бизнес
15 августа, 18:12 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Андрей Карташов

Президент FIDE уточнил, что его "партнеры решили объединить несколько пенсионных фондов, потому что по одному они малоэффективны"

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 15 августа. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Президент Международной шахматной федерации (FIDE) Кирсан Илюмжинов покупает тольяттинский НПФ "Муниципальный", а также планирует приобретение еще нескольких фондов. Об этом он сообщил в беседе с ТАСС.

"Такая программа идет. Мои партнеры решили объединить несколько пенсионных фондов, потому что по одному они малоэффективны. Поэтому для сохранности денег, для консолидации сейчас объединяют один фонд (НПФ "Муниципальный"), приобретут еще несколько. Когда они объединенные, тогда можно сделать более продуманную программу, чтобы не потерялись деньги пенсионеров", - сообщил Илюмжинов.

На сайте НПФ "Муниципальный" сообщается, что Илюмжинов является председателем совета фонда, который в свою очередь выступает высшим органом управления компании.

НПФ базируется в Тольятти, по состоянию на март 2017 года число участников НПФ составило 16,6 тыс. человек, пенсионные резервы - 85 млн рублей.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Илюмжинов, Кирсан Николаевич
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Мультики из кубика: успех стартапа, напомнившего нам о диафильмах
Встаньте в круг. Для чего нужна керамическая мастерская, в которой работают слепоглухие люди
680 лет Троице-Сергиевой лавре. Репортаж из монастырских мастерских в спецпроекте ТАСС "Золотое кольцо"
Фото
5
На российско-литовской границе в Калининградской области скопилось более 250 фур
5
"Алроса" в ноябре планирует продать самый дорогой бриллиант, ограненный в России
4
Участники выездной сессии ПМЭФ в Карелии представили лучшие региональные проекты развития
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Sky: в Сирии сбит МиГ-21 ВВС страны
2
Кто получит помощь государства в выплате ипотеки
3
В Киеве открыт монумент с изображением меча, вонзенного в карту России
4
"Калашников" впервые показал на видео электромотоциклы для полицейских
5
СМИ: сирийская оппозиция заявила о сбитом истребителе ВВС Сирии над зоной деэскалации
6
Россия планирует передать Казахстану часть озера в Новосибирской области
7
Глава МИД ФРГ: мир шокирован тем, насколько непредсказуемой стала политика США
Темы дня
Новости партнеров
Реклама