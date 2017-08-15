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Ленобласть планирует сократить административные расходы на 1,5-2 млрд рублей

Экономика и бизнес
15 августа, 18:55 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 15, августа. /ТАСС

Завершить реформу планируется к началу 2019 года и перейти на абсолютно новую структуру управления

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 августа. /ТАСС/. Власти Ленинградской области планируют провести административную реформу, сократить накладные расходы, а также штат администрации и государственных учреждений. Регион надеется сэкономить до 2 млрд рублей, сообщил журналистам в петербургском РИЦ ТАСС губернатор области Александр Дрозденко.

"Суть данной административной реформы - сокращение накладных расходов в сфере государственного и муниципального управления и устранение дублирующих функций, дублирующих полномочий. Мы не можем сказать по численности [сокращения штата], комитет по финансам посчитал. Грубый расчет - мы должны выйти от 1,5 до 2 млрд экономии", - сказал губернатор.

Он отметил, что, к примеру, в правительстве региона сейчас работают 2048 человек, власти планируют сокращение штата примерно на 150 человек. По словам Дрозденко, тем, кто попадет под сокращение, будут выплачены компенсации или предложена другая работа.

Что касается муниципалитетов - речь идет только о дотационных (более чем на 50% из бюджета области - прим. ТАСС), пояснили в пресс-службе правительства области. С ними будут заключаться соглашения о нормировании численности штата аппарата местных администраций.

В основном реформа должна коснуться государственных учреждений области. Их планируется укрупнить и благодаря этому сократить руководящие должности. Убыточные госучреждения будут ликвидированы.

Завершить реформу планируется к началу 2019 года и перейти на абсолютно новую структуру управления.

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