Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.08:
$ 59.93
€ 70.37
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Алроса" проведет оценку безопасности подземных работ на всех рудниках

Экономика и бизнес
15 августа, 18:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, августа. /ТАСС

Экспертная группа должна оценить возможное воздействие водных объектов на горные выработки и меры, которые предпринимаются для недопущения прорывов воды в них из отработанных карьеров

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Президент "Алросы" Сергей Иванов подписал приказ, предусматривающий проведение до 1 сентября 2017 года всесторонней оценки безопасности при ведении горных работ на всех подземных рудниках компании, говорится в сообщении "Алросы".

Читайте также новости по теме:
Авария на руднике "Мир" в Якутии
© Пресс-служба МЧС/ТАСС

Авария на руднике "Мир" не повлияет на годовой план "Алросы" по добыче и продажам

Первые итоги расследования аварии на руднике "Мир" будут готовы в течение месяца

На руднике "Мир" организована подземная база спасателей

Специально созданная экспертная группа должна оценить возможное воздействие водных объектов на горные выработки и меры, которые предпринимаются для недопущения прорывов воды в них из отработанных карьеров. В состав экспертной группы вошли независимые эксперты, а также главный инженер "Алросы", главный геотехник, главный гидрогеолог, начальник отдела подземных горных работ, заместитель главного маркшейдера и главный инженер института "Якутнипроалмаз".

Согласно приказу, до 1 сентября экспертная группа должна оценить соответствие горных работ проектным решениям в части, касающейся соблюдения границ опасной зоны ведения горных работ вблизи водного объекта; состояние предохранительного целика; работу комплекса главного водоотлива; состояние горных выработок, находящихся вблизи предохранительного целика, а также наличие неконтролируемых водопроявлений.

"Окончательный и полный анализ причин аварии на руднике "Мир" должна подготовить комиссия Ростехнаднадзора. Тем не менее мы планируем, не дожидаясь выводов комиссии, провести и собственную оценку ситуации на всех остальных рудниках компании, и в случае выявления недостатков оперативно предпринять меры для их устранения", - отметил президент "Алросы".

Он также напомнил, что с мая в компании продолжается всесторонний аудит системы промышленной безопасности.

Помимо рудника "Мир", "Алроса" осуществляет подземную добычу алмазов на рудниках "Интернациональный", "Айхал" и "Удачный".

Авария на руднике "Мир" произошла 4 августа. В результате прорыва воды из карьера была затоплена шахта, в которой в момент происшествия находился 151 человек. На поверхность подняты 143 горняка, поиски восьмерых пропавших продолжаются.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Авария на руднике "Мир" в Якутии
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Мультики из кубика: успех стартапа, напомнившего нам о диафильмах
Встаньте в круг. Для чего нужна керамическая мастерская, в которой работают слепоглухие люди
680 лет Троице-Сергиевой лавре. Репортаж из монастырских мастерских в спецпроекте ТАСС "Золотое кольцо"
Фото
5
На российско-литовской границе в Калининградской области скопилось более 250 фур
5
"Алроса" в ноябре планирует продать самый дорогой бриллиант, ограненный в России
4
Участники выездной сессии ПМЭФ в Карелии представили лучшие региональные проекты развития
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Киеве открыт монумент с изображением меча, вонзенного в карту России
2
Кто получит помощь государства в выплате ипотеки
3
Тимур Кизяков заявил, что ушел с Первого канала по собственной инициативе
4
Россия планирует передать Казахстану часть озера в Новосибирской области
5
Водолазы Тихоокеанского флота исследуют затонувшую подводную лодку у острова Матуа
6
Андрей Малахов подтвердил, что уходит в декретный отпуск
7
Sky: в Сирии сбит МиГ-21 ВВС страны
Темы дня
Новости партнеров
Реклама