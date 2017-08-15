"Алроса" проведет оценку безопасности подземных работ на всех рудниках

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МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Президент "Алросы" Сергей Иванов подписал приказ, предусматривающий проведение до 1 сентября 2017 года всесторонней оценки безопасности при ведении горных работ на всех подземных рудниках компании, говорится в сообщении "Алросы".
Специально созданная экспертная группа должна оценить возможное воздействие водных объектов на горные выработки и меры, которые предпринимаются для недопущения прорывов воды в них из отработанных карьеров. В состав экспертной группы вошли независимые эксперты, а также главный инженер "Алросы", главный геотехник, главный гидрогеолог, начальник отдела подземных горных работ, заместитель главного маркшейдера и главный инженер института "Якутнипроалмаз".
Согласно приказу, до 1 сентября экспертная группа должна оценить соответствие горных работ проектным решениям в части, касающейся соблюдения границ опасной зоны ведения горных работ вблизи водного объекта; состояние предохранительного целика; работу комплекса главного водоотлива; состояние горных выработок, находящихся вблизи предохранительного целика, а также наличие неконтролируемых водопроявлений.
"Окончательный и полный анализ причин аварии на руднике "Мир" должна подготовить комиссия Ростехнаднадзора. Тем не менее мы планируем, не дожидаясь выводов комиссии, провести и собственную оценку ситуации на всех остальных рудниках компании, и в случае выявления недостатков оперативно предпринять меры для их устранения", - отметил президент "Алросы".
Он также напомнил, что с мая в компании продолжается всесторонний аудит системы промышленной безопасности.
Помимо рудника "Мир", "Алроса" осуществляет подземную добычу алмазов на рудниках "Интернациональный", "Айхал" и "Удачный".
Авария на руднике "Мир" произошла 4 августа. В результате прорыва воды из карьера была затоплена шахта, в которой в момент происшествия находился 151 человек. На поверхность подняты 143 горняка, поиски восьмерых пропавших продолжаются.