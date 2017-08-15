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Суд признал недействительным перевод средств клиентов Татфондбанка в "ТФБ-Финанс"

Экономика и бизнес
15 августа, 18:51 UTC+3 КАЗАНЬ КАЗАНЬ 15, августа. /ТАСС

Ранее Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Татфондбанка, а 11 апреля Арбитражный суд Татарстана признал его банкротом

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КАЗАНЬ, 15 августа. /ТАСС/. Верховный суд Республики Татарстан удовлетворил иск прокуратуры в интересах пострадавшего вкладчика Татфондбанка, не способного самостоятельно защищать свои права. А именно суд признал недействительной сделку по переводу средств клиентов банка в доверительное управление "дочки" Татфондбанка - "ТФБ-Финанс", сообщает во вторник прокуратура региона.

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В исковом заявлении прокуратура требовала признать недействительной сделку по расторжению договора банковского вклада, заключенного между ПАО "Татфондбанк" и заявителем, а также сделку в форме договора доверительного управления, заключенного между ООО "Инвестиционная компания "ТФБ Финанс" и заявителем. Кроме того, ведомство потребовало признать заявителя вкладчиком Татфондбанка и включить его в реестр обязательств банка перед вкладчиками. Ранее Вахитовский районный суд Казани отказал в удовлетворении искового заявления прокуратуры.

"Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда Республики Татарстан удовлетворила апелляционное представление прокуратуры, отменив решение суда первой инстанции и вынеся новое решение об удовлетворении иска прокуратуры", - говорится в сообщении. Решение вступило в законную силу.

По данным прокуратуры, заявитель являлся вкладчиком ПАО "Татфондбанк". В дальнейшем денежные средства с его счета были перечислены банком в доверительное управление на счет другого юридического лица - ООО "Инвестиционная компания "ТФБ Финанс" ("дочка" Татфондбанка). При этом банк скрыл от заявителя важнейшие условия сделки, сведения о возможных финансовых рисках и об объекте инвестирования - облигациях ПАО "Татфондбанк". Банковские документы он по состоянию здоровья самостоятельно прочитать не смог.

Как сообщалось ранее, в марте 2017 года Вахитовский районный суд Казани впервые по иску прокуратуры признал двух недееспособных клиентов "ИК "ТФБ-Финанс" вкладчиками Татфондбанка, а договоры доверительного управления, заключенные между ними и "ИК "ТФБ-Финанс", - недействительными. По данным на 7 июня прокуратура Татарстана направила в суд 237 исков по защите прав вкладчиков Татфондбанка, Интехбанка и Тимер банка, пострадавших в результате перевода средств со счетов в доверительное управление инвестиционной компании "ТФБ- Финанс" и не способных самостоятельно защитить свои права. Банк России 3 марта отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Татфондбанка, 11 апреля Арбитражный суд Татарстана признал его банкротом.

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