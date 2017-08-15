В Думу внесен законопроект об увеличении порога налогообложения контролируемых сделок

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Законопроект, уточняющий порядок налогообложения контролируемых сделок, внесен в Госдуму. Соответствующий документ, инициированный главой комитета Госдумы по бюджету и налогам Андреем Макаровым, размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Предлагается сократить число сделок, подлежащих налоговому контролю цен, за счет повышения порога контролируемых внутрироссийских сделок до 3 млрд рублей (сейчас - 1 млрд рублей). "Эта мера позволит налоговым органам сфокусировать свое внимание на крупных сделках, имеющих важное значение для бюджетной системы, не отвлекаясь на контроль цен по мелким операциям", - считает автор законопроекта.

Кроме того, предлагается установить суммарный порог по выручке для отнесения сделок с иностранными взаимозависимыми лицами к категории контролируемых сделок - этот порог составит 60 млн рублей. Сейчас такой порог не установлен. "Это значит, что любая внешнеторговая сделка (за исключением сделок с резидентами офшоров), свершенная даже на незначительную сумму, попадает в разряд контролируемых сделок", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Документ также предлагает сократить сроки проведения камеральной проверки и устанавливает правило, согласно которому предметом повторной выездной налоговой проверки на основании уточненной налоговой декларации с уменьшением исчисленной суммы налога может быть только обоснованность уменьшения налога на основании измененных в декларации сведений. По итогам дополнительных мероприятий налогового контроля будет составляться отдельный акт, в котором проверяющие будут фиксировать суть самих контрольных мероприятий, а также свои выводы, сделанные по итогам этих мероприятий налогового контроля. Налогоплательщик получит возможность ознакомиться с таким актом и подготовить возражения по содержащимся в нем доводам.

Для снижения административных барьеров при обосновании нулевой ставки НДС по операциям, связанным с экспортом товаров за рубеж, предлагается оптимизировать список документов, обосновывающих право на применение такой ставки. В частности, предлагается исключить норму, согласно которой нулевая ставка налога применяется только в том случае, если покупателем экспортируемых товаров является иностранное лицо.