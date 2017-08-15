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Роуминг в ЕврАзЭС может быть отменен в 2018-2019 гг.

Экономика и бизнес
15 августа, 19:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, августа. /ТАСС

По словам замглавы ФАС Анатолия Голомолзина, "есть возможность в течение 2018-2019 годов в рамках ЕврАзЭС эту проблему"

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МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Роуминг между странами Евразийского экономического союза (ЕврАзЭС) может быть отменен в 2018-2019 годах, сообщил в эфире телеканала РБК замглавы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Анатолий Голомолзин.

"Мы полагаем, что есть возможность в течение 2018-2019 годов в рамках ЕврАзЭС эту проблему [отмены роуминга] решить", - сказал он.

Ранее с инициативой об отмене роуминга между Россией и Белоруссией выступила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал это предложение разумным. Глава Минкомсвязи РФ Николай Никифоров в свою очередь заявил, что поддерживает возможную отмену роуминга между двумя странами, однако, по его мнению, это должно быть решением самих операторов.

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Россия Белоруссия
Персоны
Матвиенко, Валентина Ивановна Никифоров, Николай Анатольевич Лукашенко, Александр Григорьевич
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