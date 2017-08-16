Курс евро упал ниже 70 руб. впервые с 31 июля

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МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Курс евро на открытии торгов Московской биржи снизился на 9 копеек по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составил 69,96 руб. В последний раз европейская валюта опускалась ниже уровня в 70 руб. 31 июля этого года, свидетельствуют данные торгов.
Доллар, в свою очередь, снизился в начале торговой сессии на 4 копейки, до 59,67 руб.
Валюты дешевеют на фоне укрепления котировок нефти. Так, по состоянию на 10:10 мск стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре 2017 года на бирже ICE в Лондоне выросла на 0,63% - до $51,12 за баррель.