Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.08:
$ 59.65
€ 70
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Курс евро упал ниже 70 руб. впервые с 31 июля

Экономика и бизнес
16 августа, 11:02 UTC+3 МОСКВА 16, августа. /ТАСС

Доллар снизился в начале торговой сессии Московской биржи до отметки в 59,67 руб.

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Курс евро на открытии торгов Московской биржи снизился на 9 копеек по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составил 69,96 руб. В последний раз европейская валюта опускалась ниже уровня в 70 руб. 31 июля этого года, свидетельствуют данные торгов.

Доллар, в свою очередь, снизился в начале торговой сессии на 4 копейки, до 59,67 руб.

Валюты дешевеют на фоне укрепления котировок нефти. Так, по состоянию на 10:10 мск стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре 2017 года на бирже ICE в Лондоне выросла на 0,63% - до $51,12 за баррель.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Колебания курса рубля
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Мультики из кубика: успех стартапа, напомнившего нам о диафильмах
Встаньте в круг. Для чего нужна керамическая мастерская, в которой работают слепоглухие люди
680 лет Троице-Сергиевой лавре. Репортаж из монастырских мастерских в спецпроекте ТАСС "Золотое кольцо"
Фото
5
На российско-литовской границе в Калининградской области скопилось более 250 фур
5
"Алроса" в ноябре планирует продать самый дорогой бриллиант, ограненный в России
4
Участники выездной сессии ПМЭФ в Карелии представили лучшие региональные проекты развития
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Улюкаев обвинил Сечина и генерала ФСБ в провокации
2
Путин: нужно создать условия, чтобы грузы шли через российские порты вместо зарубежных
3
У Альфа-Банка нет данных о проблемах в Бинбанке, "Открытии", Промсвязьбанке и МКБ
4
Россия планирует передать Казахстану часть озера в Новосибирской области
5
Андрей Малахов подтвердил, что уходит в декретный отпуск
6
Зонд Cassini начал спуск в атмосферу Сатурна
7
Псковские власти извинились за трактовку приказа Минтруда об окладах медработникам
Темы дня
Новости партнеров
Реклама