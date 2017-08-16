ВСС считает избыточной норму по предоставлению отчетных данных страховщиками в ЦБ

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МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Всероссийский союз страховщиков (ВСС) предлагает исключить из законодательства нормы, согласно которым все страховые компании обязаны в течение трех календарных дней по окончании каждого полугодия передавать на хранение в Банк России резервные копии баз данных информационных систем. Об этом сообщает пресс-служба ВСС.
"Норма о регулярной передаче огромного массива данных в ЦБ, который и так имеет право доступа к ним, является избыточной. Она может действовать в ряде исключительных случаев: при наличии оснований для лицензионных мер или назначении временной администрации", - приводит пресс-служба слова президента ВСС Игоря Юргенса.
По его мнению, данные, переданные регулятору в указанные сроки, могут содержать неполный объем информации, например, сведения для расчета страховых резервов, которые являются предметом контроля ЦБ. Помимо этого, обработка и копирование баз данных занимает несколько дней, что технически не позволит исполнить требования в указанные сроки, указывают в пресс-службе.
По результатам проведенного анализа ВСС обратился с предложением о внесении соответствующих изменений в ЦБ, Минфин и комитет Госдумы по финансовому рынку.