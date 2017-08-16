Путин поручил отремонтировать пункты пропуска через границу в СЗФО

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ПИОНЕРСКИЙ /Калининградская область/, 16 августа. / ТАСС/. Пункты пропуска через границу в Северо-Западном Федеральном округе долгое время не реконструировались, что приводят к очередям на них и простою грузов. На это обратил внимание президент РФ Владимир Путин на совещании по развитию транспортной инфраструктуры Северо-Запада России.
Он напомнил, что СЗФО граничит с семью странами и здесь работает пятая часть всех пунктов пропуска через границу - 65 из 312. "Большинство из них не реконструировались с 1990-х годов, более того, содержание и эксплуатация пунктов пропуска сегодня недофинансируется примерно на треть от нормативной потребности, в итоге на подъездах к границе образуются очереди, в которых простаивают грузы и люди теряют время, не говоря уже о нехватке элементарных удобств для сотрудников и проезжающих граждан", - сказал Путин.
Он указал на необходимость "вернуться к вопросам финансирования" в данной сфере и "заняться ремонтом, привести пункты пропуска в нормативное состояние - создать все условия для удобного, быстрого пересечения границы".