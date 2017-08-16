Путин сравнил с НКВД регулирование грузоперевозок ведомственными письмами в обход закона

ПИОНЕРСКИЙ /Калининградская область/, 16 августа. / ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин возмутился случаями регулирования грузоперевозок посредством ведомственных приказов, которые противоречат закону. Эта тема обсуждалась на совещании, которое глава государства провел в Калининградской области.

Участники совещания по развитию транспортной инфраструктуры обратили внимание Путина на ситуации, когда грузы внутри России подвергаются таможенным процедурам. По их словам, это было связано с тем, что, несмотря на поправки в закон, ряд ведомств рассылали специальные методические письма.

"Какие могут быть методические письма, противоречащие закону?" - возмутился Путин. "Это практика НКВД. Точно-точно, раньше так и было! Ведомственные инструкции ставились выше закона", - отметил он. "Слава Богу, мы прекратили, я надеюсь, такую практику", - добавил президент.