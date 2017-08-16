СМИ: минфин Украины вводит "относительно жесткий" режим экономии

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КИЕВ, 16 августа. /ТАСС/. Министерство финансов Украины выступило с предложением сократить или отложить в 2018 году выплату обязательных платежей в международные организации, членом которых является страна.
Об этом в среду сообщило агентство "Украинские новости".
В письме министерства, которым располагает СМИ, говорится, что "необходимо руководствоваться требованиями по оптимизации сумм взносов, их сокращением и/или отсрочкой".
Минфин отметил, что запланированные расходы должны сопровождаться "детальными расчетами и экономическими обоснованиями", при этом они должны соответствовать "требованиям относительно жесткого режима экономии".
По данным агентства, министерство также обратилось к заграничным дипломатическим представителям Украины с рекомендацией экономить бюджетные средства путем "минимизации затрат на аренду жилых помещений и коммунальных услуг", в том числе путем отказа от аренды жилых помещений повышенной комфортности.
В мае 2017 года Украина за долги по взносам лишилась права голоса во Всемирной организации здравоохранения.