Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.08:
$ 59.65
€ 70
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: минфин Украины вводит "относительно жесткий" режим экономии

Экономика и бизнес
16 августа, 14:11 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 16, августа. /ТАСС

Ведомство сокращает взносы в международные организации

Поделиться
Материал из 1 страницы

КИЕВ, 16 августа. /ТАСС/. Министерство финансов Украины выступило с предложением сократить или отложить в 2018 году выплату обязательных платежей в международные организации, членом которых является страна.

Об этом в среду сообщило агентство "Украинские новости".

В письме министерства, которым располагает СМИ, говорится, что "необходимо руководствоваться требованиями по оптимизации сумм взносов, их сокращением и/или отсрочкой".

Минфин отметил, что запланированные расходы должны сопровождаться "детальными расчетами и экономическими обоснованиями", при этом они должны соответствовать "требованиям относительно жесткого режима экономии".

По данным агентства, министерство также обратилось к заграничным дипломатическим представителям Украины с рекомендацией экономить бюджетные средства путем "минимизации затрат на аренду жилых помещений и коммунальных услуг", в том числе путем отказа от аренды жилых помещений повышенной комфортности.

В мае 2017 года Украина за долги по взносам лишилась права голоса во Всемирной организации здравоохранения.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис на Украине
Страны
Украина
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Мультики из кубика: успех стартапа, напомнившего нам о диафильмах
Встаньте в круг. Для чего нужна керамическая мастерская, в которой работают слепоглухие люди
680 лет Троице-Сергиевой лавре. Репортаж из монастырских мастерских в спецпроекте ТАСС "Золотое кольцо"
Фото
5
На российско-литовской границе в Калининградской области скопилось более 250 фур
5
"Алроса" в ноябре планирует продать самый дорогой бриллиант, ограненный в России
4
Участники выездной сессии ПМЭФ в Карелии представили лучшие региональные проекты развития
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
МИД Сирии: на складах боевиков найдено химоружие из Великобритании и США
2
Семья погибшего в ДТП в Балашихе ребенка отказалась от эксгумации тела
3
Биография народной артистки РСФСР Киры Головко
4
Вымогательство или ложный донос: суд начал слушать дело Улюкаева по существу
5
Джордж Мартин рассказал, почему убил Неда Старка
6
Андрей Малахов подтвердил, что уходит в декретный отпуск
7
СМИ: минфин Украины вводит "относительно жесткий" режим экономии
Темы дня
Новости партнеров
Реклама