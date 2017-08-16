Гендиректор "Почты России" вошел в наблюдательный совет Почта банка

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Генеральный директор "Почты России" Николай Подгузов вошел в состав наблюдательного совета Почта банка, сообщает пресс-служба банка.

Соответствующее решение принято на внеочередном общем собрании акционеров кредитной организации.

Подгузов сменил в набсовете бывшего главу "Почты России" Дмитрия Страшнова.

Николай Подгузов в начале июля возглавил "Почту России". До этого назначения он занимал должность замминистра экономического развития с сентября 2013 года.

Почта банк - универсальный розничный банк, созданный в январе 2016 г. группой ВТБ и ФГУП "Почта России" на базе дочернего банка ВТБ24 - Лето банка.