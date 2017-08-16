СМИ: на Украине началась забастовка шахтеров урановых рудников

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КИЕВ, 16 августа. /ТАСС/. Шахтеры урановых рудников на Украине начали забастовку из-за трехмесячной задолженности по зарплатам и приостановки добычи урана. Об том в среду сообщил украинский телеканал "1+1".
"На Кировоградщине с сегодняшнего дня объявили протест шахтеры урановых рудников. Добычу руды, а следовательно, и выплату зарплаты, остановили три месяца назад", - сказано в сообщении. По информации руководства шахт, специальная комиссия при Государственной службе геологии и недр Украины ранее не продлила специальные разрешения на пользование недрами на трех урановых месторождениях, в связи с чем добыча руды была приостановлена. Комиссия не может собраться на заседание из-за отсутствия кворума.
Государственное предприятие "Восточный горно-обогатительный комбинат" является единственным на Украине предприятием по добыче и переработке урановой руды. Предприятие объединяет ряд шахт и производит около 1 тысячи тонн концентрата урана в год при потребности около 2,4 тысячи тонн для производства ядерного топлива, необходимого для АЭС Украины.