Центробанк сообщил, что дефляция в РФ по итогам августа не несет рисков

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МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Дефляция в РФ в августе не несет рисков. По прогнозу Банка России, во второй половине года годовая инфляция будет находиться вблизи целевого значения 4%. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регулятора.
"Наблюдаемое в конце июля - первой половине августа снижение цен является характерным для этого периода года. Оно в значительной мере связано с сезонным удешевлением продуктов питания, в первую очередь плодоовощной продукции. Дефляция по итогам августа не представляет собой риска, в отдельные годы в августе уже наблюдалась дефляция. Снижение цен на продовольствие бывает и в сентябре. По прогнозу Банка России, во второй половине года годовая инфляция будет находиться вблизи целевого значения 4%", - отметили в пресс-службе.
Ранее Росстат сообщил, что в России в период с 8 по 14 августа 2017 г. третью неделю подряд зафиксирована дефляция в 0,1%. С начала года рост потребительских цен составил 2,2%, а с начала августа цены снизились на 0,2%. Таким образом, в годовом выражении инфляция на 14 августа снизилась до уровня 3,8%.
Банк России в начале августа отмечал, что инфляция в России в августе будет близка к нулю, в отдельные недели может наблюдаться дефляция.