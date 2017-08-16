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Тарифы на транспортировку газа для независимых производителей не вырастут в этом году

Экономика и бизнес
16 августа, 19:13 UTC+3

Глава ФАС России отметил, что служба проводила консультации с Минэкономразвития, Минэнерго и вице-премьером РФ Аркадием Дворковичем

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МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Тема индексации тарифов на транспортировку газа для независимых производителей отложена до следующего года, сообщил журналистам глава ФАС России Игорь Артемьев.

"Это теперь только на следующий год, мы не собираемся возвращаться к этой теме, если председатель правительства только это нам не поручит. Не скрывают своих позиций ни "Новатэк", ни "Роснефть", ни другие независимые компании поменьше, они все говорят, что эта транспортная составляющая для "Газпрома" - она занижена, а для всех завышена, они применяют ее дифференцированно, манипулируют объемами", - сказал Артемьев, отвечая на вопрос, закрыта ли на этот год тема повышения тарифов.

Он добавил, что ФАС проводила консультации с Минэкономразвития, Минэнерго, вице-премьером РФ Аркадием Дворковичем, и большинство считает, что в этом году повышать тарифы на транспортировку газа для независимых производителей не нужно.

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