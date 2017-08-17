ЦБ отозвал лицензию у московского банка "Русский инвестиционный альянс"

ТАСС, 17 августа. Банк России отозвал с 17 августа 2017 года лицензию на осуществление банковских операций у московского коммерческого банка "Русский инвестиционный альянс" (РИАБанк). Согласно данным отчетности, банк, являющийся участником системы страхования вкладов, занимал по величине активов на 1 августа 2017 года 334-е место в банковской системе РФ, говорится в сообщении ЦБ РФ.

По данным регулятора, РИАБанк имел неэффективную систему управления рисками и внутреннего контроля, что привело к появлению значительного объема активов низкого качества. Надлежащая оценка кредитного риска и объективное отражение стоимости активов в отчетности банка выявили полную утрату собственных средств (капитала).

При этом, отмечает ЦБ, бизнес-модель РИАБанка не была ориентирована на оказание традиционных банковских услуг - кредитная организация была вовлечена в осуществление сомнительных операций, связанных с обналичиваем и выводом денежных средств за рубеж.

Как говорится в сообщении, Банк России неоднократно применял в отношении РИАБанка меры надзорного реагирования, в том числе трижды вводил ограничения на привлечение вкладов населения. При этом руководители и собственники кредитной организации не предприняли действенных мер по нормализации ее деятельности.

В соответствии с приказом ЦБ в РИАБанк назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации приостановлены.

Выплаты вкладчикам начнутся до конца августа

В Агентстве по страхованию вкладов (АСВ) информировали, что выплаты страхового возмещения вкладчикам РИАБанка начнутся не позднее 31 августа.

Для оперативного приема заявлений граждан и максимально быстрых выплат им компенсаций по вкладам АСВ намерено использовать банки-агенты, которые будут отобраны на конкурсной основе не позднее 23 августа.

Страховое возмещение выплачивается вкладчику в размере 100% суммы всех его счетов (вкладов) в банке, в том числе открытых для осуществления предпринимательской деятельности, но не более 1,4 млн рублей в совокупности.

По банковскому вкладу (счету) в иностранной валюте страховое возмещение рассчитывается в рублях по курсу Банка России на 17 августа 2017 года, напоминает АСВ.