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Курс доллара на Московской бирже вырос до 59,42 рубля

Экономика и бизнес
17 августа, 10:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, августа. /ТАСС

Евро снизился до 69,85 рубля

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МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на Московской бирже на открытии торгов вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 4 копейки и составил 59,42 рубля. Евро опустился на 6 копеек и достиг отметки 69,85 рубля.

Индекс ММВБ на открытии торгов Московской биржи снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 0,2% и составил 1938,95 пункта. Индекс РТС опустился на 0,1% и достиг отметки в 1028,57 пункта.

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