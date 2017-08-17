Курс доллара на Московской бирже вырос до 59,42 рубля

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на Московской бирже на открытии торгов вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 4 копейки и составил 59,42 рубля. Евро опустился на 6 копеек и достиг отметки 69,85 рубля.

Индекс ММВБ на открытии торгов Московской биржи снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 0,2% и составил 1938,95 пункта. Индекс РТС опустился на 0,1% и достиг отметки в 1028,57 пункта.