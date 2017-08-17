Курс доллара на Московской бирже вырос до 59,42 рубля

СМИ: "Манчестер Юнайтед" предложит Ибрагимовичу должность в тренерском штабеСпорт 17 августа, 11:06
В Голландии неизвестный захватил заложницу в здании радиостанцииПроисшествия 17 августа, 10:31
Лучший голос Земли: самые известные песни Муслима МагомаеваКультура 17 августа, 10:00
THR: хакеры взломали аккаунты телесети HBO в TwitterОбщество 17 августа, 9:58
Ученые разработали установку для сбора пыли во дворах ЕкатеринбургаНовости Урала 17 августа, 9:49
СМИ: Китай готов выводить космические аппараты на орбиту с точностью до сантиметровКосмос 17 августа, 9:38
Тяжелое повреждение руки стало причиной завершения карьеры боксера МослиСпорт 17 августа, 9:33
Три человека пострадали в результате взрыва газа на предприятии в ТобольскеНовости Урала 17 августа, 9:21
Власти Крыма планируют в сентябре выставить на продажу первый государственный санаторийЭкономика и бизнес 17 августа, 9:20
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на Московской бирже на открытии торгов вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 4 копейки и составил 59,42 рубля. Евро опустился на 6 копеек и достиг отметки 69,85 рубля.
Индекс ММВБ на открытии торгов Московской биржи снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 0,2% и составил 1938,95 пункта. Индекс РТС опустился на 0,1% и достиг отметки в 1028,57 пункта.