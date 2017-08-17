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"Группа ГАЗ" приступила к производству фургона "ГАЗели NEXT" в Турции

Экономика и бизнес
17 августа, 13:32 UTC+3 НИЖНИЙ НОВГОРОД НОВГОРОД 17, августа. /ТАСС

Как отметили в компании, грузопассажирский фургон-комби позволяет перевозить семь человек и 9,5 куб. м груза

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 августа. /ТАСС/. ''Группа ГАЗ'' начала выпуск фургона ''ГАЗель NEXT'' в турецкой провинции Сакария. Первые грузовые цельнометаллические фургоны и фургоны-комби, собранные в Турции, поступят в продажу на турецкий рынок этой осенью, сообщили в четверг в пресс-службе компании.

''Старт производства цельнометаллического фургона ''ГАЗель NEXT'' - это третий этап развития нашей производственной площадки в Сакарии после старта производства ''ГАЗели БИЗНЕС'' в 2012 году и ''ГАЗели NEXT'' в 2014 году. С запуском новых моделей мы открываем собственную дочернюю компанию в Турции, что позволит нам еще быстрее развиваться на местном рынке. Мы планируем развивать дилерскую сеть, расширять линейку автомобилей локальной сборки и активно привлекать турецкие компании, которые смогут делать спецтехнику на базе наших автомобилей'', - цитирует пресс-служба директора дивизиона ''Легкие коммерческие и легковые автомобили'' ''Группы ГАЗ'', главу дочерней компании ''Группы ГАЗ'' в Турции Павла Середу.

Как отметили в компании, грузопассажирский фургон-комби позволяет перевозить семь человек и 9,5 куб. м груза. Объем кузова составляет 13,5 куб. м, специальный люк позволяет провозить длинномерные грузы длиной до 5 м. Благодаря двигателю Cummins ISF 2,8 мощностью 150 лошадиных сил с крутящим моментом 330 Нм, при полной загрузке автомобиль можно эксплуатировать в горной местности и в сложных дорожных условиях, а двухрычажная передняя подвеска подготовлена для интенсивной эксплуатации автомобиля с полной загрузкой. Объем нового пластикового топливного бака составляет 80 л, что обеспечивает большой запас хода на одной заправке.

''Специально для запуска производства цельнометаллического фургона ''ГАЗель NEXT'' мы модернизировали и перенастроили сборочное оборудование, которое теперь работает с новым типом кузова. Установленные на заводе международные стандарты качества ''Группы ГАЗ'' регламентируют все производственные процессы, что позволяет на выходе получать продукт, соответствующий самым высоким стандартам качества'', - цитирует пресс-служба директора сборочного производства ГАЗа в Турции Чингиза Юксела.

По данным компании, на базе ''ГАЗелей NEXT'' может выпускаться до 200 модификаций автомобилей: промтоварные фургоны и рефрижераторы, самосвалы и ремонтные мастерские, автомобили скорой медицинской помощи, мобильные автолавки и фудтраки.

"Группа ГАЗ" - крупнейший автомобилестроительный холдинг России, создан в 2005 году в результате реструктуризации производственных активов ОАО "Руспромавто". Он объединяет 13 предприятий, производящих легкие коммерческие, среднетоннажные, большегрузные автомобили, автобусы, силовые агрегаты и автокомпоненты. Основной акционер - ООО "Русские машины" (65,56% акций), входящее в "Базэл" Олега Дерипаски.

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