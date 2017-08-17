Медведев: субсидии в 850 млн рублей помогут автопроизводителям Дальнего Востока

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ТАСС, 17 августа. Субсидирование из федерального бюджета позволит вывезти с Дальнего Востока в другие части страны не менее 17 тыс. произведенных там автомобилей. Об этом сказал на заседании правительства премьер-министр Дмитрий Медведев.
"Для развития современных производств на Дальнем Востоке мы поддерживаем из резервного фонда перевозку тех автомобилей, которые там производятся, в другие регионы страны, потому что там рынок все-таки относительно небольшой в сравнении с масштабами всего государства", - пояснил глава правительства.
"Мы выделим Минпромторгу 850 млн рублей на субсидии автомобилестроителям. Учитывая наши расстояния, без таких денег невозможно обеспечить конкурентоспособность региональных предприятий. Это позволит, конечно, сохранить занятость на сборочных линиях и на смежных отраслях и приведет к тому, что можно будет вывезти не менее 17 тыс. автомобилей, которые сделаны на Дальнем Востоке, на конкурентных началах", - сказал он.