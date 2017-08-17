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Кадыров назвал странным решение "Роснефти" не строить в Грозном битумный завод

Экономика и бизнес
17 августа, 15:42 UTC+3 ГРОЗНЫЙ ГРОЗНЫЙ 17, августа. /ТАСС

По словам главы Чечни, теперь компания гарантирует только поставку сырья

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Глава Чечни Рамзан Кадыров

Глава Чечни Рамзан Кадыров

© Зубайр Байраков/ТАСС

ГРОЗНЫЙ, 17 августа. /ТАСС/. Глава Чечни Рамзан Кадыров считает странным решение "Роснефти" не строить битумный завод в Чеченской Республике. Об этом он написал на своей странице в Instagram.

"Странным выглядит сообщение "Роснефти" об отмене своего же решение построить в Грозном вместо НПЗ битумный завод. Теперь же нам гарантируют только поставку сырья. Если бы сразу так поставили вопрос, мы давно бы нашли инвестора", - написал Кадыров по итогам встречи с председателем правительства Чечни.

Промышленность, сельское хозяйство и туризм. На эти три основные отрасли мы делаем ставку в развитии экономики республики. На встрече с Председателем Правительства ЧР Абубакаром Эдельгериевым мы подробно обсудили меры, которые необходимо предпринять в этих сферах. Сегодня мы ставим задачу минимум - запустить заводы и фабрики, чтобы они на первых порах наладили бесперебойный выпуск продукции, а уже в последующем будем работать над увеличением их мощностей. Эдельгериев доложил, что на территории технопарка "Казбек" в Шалинском районе завершается строительство четырёх заводов. Посетившие республику немецкие специалисты дали высокую оценку проекту и предложили на базе технопарка построить дополнительно ещё три. Начата подготовкам ПСД. Поручил Эдельгериеву взять под личный контроль этот вопрос. Я поручил Эдельгериеву разобраться в причинах, приведших к простою некоторых ранее открытых заводов. Они уже должны были быть рентабельными и приносить доход в казну. Странным выглядит и сообщение "Роснефти" об отмене своего же решение построить в Грозном вместо НПЗ битумный завод. Теперь же нам гарантируют только поставку сырья. Если бы сразу так поставили вопрос, мы давно бы нашли инвестора. Также мы обсудили с Эдельгериевым вопросы реконструкции взлетно-посадочной полосы международного аэропорта "Грозный" и строительства дополнительной полосы. Премьер-министр доложил о готовности документации. Несомненно этот вопрос требует очень серьезного отношения и ответственного подхода. Перед нами стоит задача сделать грозненский аэропорт одним из крупнейших транспортных узлов юга России. Это будет способствовать развитию туризма и привлечению крупных инвестиций в экономику. #Кадыров #Россия #Чечня #Экономика

Публикация от Ramzan Kadyrov (@kadyrov_95)

ТАСС пока не располагает комментарием "Роснефти".

В апреле этого года Кадыров заявил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, что руководство Чечни и компания "Роснефть" уладили все предыдущие недопонимания и договорились о дальнейшем сотрудничестве. В "Роснефти", в свою очередь, сообщили, что компания и республика договорились создать рабочую группу для повышения эффективности совместных проектов.

В прошлом году сообщалось, что "Роснефть" отложила решение по реализации проекта строительства НПЗ в Чечне. Весной сообщалось, что вместо НПЗ может быть построен битумный завод.

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