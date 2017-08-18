Форум молодых предпринимателей ДФО откроет деловую программу ВЭФ

ВЛАДИВОСТОК, 18 августа. /ТАСС/. Форум молодых предпринимателей Дальневосточного федерального округа (ДФО) впервые откроет в этом году деловую программу Восточного экономического форума (ВЭФ) в сентябре во Владивостоке. Об этом сообщает пресс-служба администрации Приморского края.

"Впервые предварять мероприятие будет Форум молодых предпринимателей "Точка притяжения - Дальний Восток". Он состоится в "нулевой" день форума, 5 сентября, на территории кампуса Дальневосточного федерального университета", - говорится в сообщении.

Основными участниками форума станут около 400 человек, в основном молодые люди в возрасте до 35 лет. В программе - обсуждение таких актуальных тем, как выход российских компаний на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона, тиражирование на Дальний Восток лучших российских и мировых предпринимательских практик, обмен опытом между предпринимателями по использованию новых экономических механизмов - ТОР, Свободного порта Владивосток, "дальневосточного гектара".

"Особое внимание организаторы уделили подбору экспертов. Основная цель состоит в том, чтобы сделать разговор и обмен мнениями на коммуникационных площадках максимально практичным и полезным", - отмечают в администрации региона.

Восточный экономический форум проводится ежегодно в целях содействия ускоренному развитию экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В этом году он пройдет 6 и 7 сентября на своей традиционной площадке - в кампусе Дальневосточного федерального университета на острове Русский.

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