Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 18.08:
$ 59.25
€ 69.65
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Власти Крыма проведут инвентаризацию всех инвестпроектов до конца августа 2017 года

Экономика и бизнес
18 августа, 8:43 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ /Корр. ТАСС, Татьяна Кузнецова

На территории региона планируется реализовать 180 проектов

Поделиться
Материал из 1 страницы

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 августа. /Корр. ТАСС Татьяна Кузнецова/. Власти Крыма рассчитывают до конца августа 2017 года завершить инвентаризацию всех заключенных компаниями с регионом инвестиционных проектов, чтобы понять, на какой стадии тормозится их реализация. Об этом ТАСС сообщил министр экономического развития региона Андрей Мельников.

По его словам, из 180 инвестпроектов к "стадии стройки" перешли только семь (новый терминал симферопольского аэропорта, обувная фабрика "Крым шуз" в Евпатории, реконструкция здания "Крымской строительной компанией", многофункциональный спортивный комплекс "Арена-Крым", аквапарк "Нельсон", а также два крупных жилых комплекса).

"Инвентаризация [инвестиционных проектов] до конца августа должна завершиться. Все 180 проектов мы должны отсмотреть, в каком они состоянии, поговорить с инвесторами, понять, на какой стадии они застряли, есть ли проблемы", - пояснил министр.

Он отметил, что к "стадии стройки" проекты приближаются на разных этапах, многие находятся в процессе заключения аренды. "Мы должны этот процесс сдвинуть с места, потому что состояние заключения договора аренды на протяжении месяца-двух, а то и полугода - это нонсенс", - добавил Мельников.

"Приходится ее узелки развязывать в ручном режиме", - пояснил он. Мельников отметил, что власти региона "начали перестраивать свою работу в сфере инвестпроектов". "Задача текущего года - сделать так, чтобы по всем 180 проектам пошло ускорение", - сказал министр.

Он также не исключил, что по итогам инвентаризации "реализация ряда инвестпроектов будет прекращена по инициативе инвестора или республики, потому что там до сих пор ничего не было сделано".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Атомный ледокол "Арктика", первым из надводных судов побывавший на полюсе
Крылья над "Арктикой": как сибирские летчики атомоход на Северный полюс водили
Мультики из кубика: успех стартапа, напомнившего нам о диафильмах
Парашюты вместо протезов
Фото
5
На российско-литовской границе в Калининградской области скопилось более 250 фур
5
"Алроса" в ноябре планирует продать самый дорогой бриллиант, ограненный в России
4
Участники выездной сессии ПМЭФ в Карелии представили лучшие региональные проекты развития
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Теракты в Каталонии. Хроника событий
2
Захарова напомнила США о $500 млн, отправленных в РФ к выборам 1996 года
3
СК возбудил дело по факту издевательств подростков над сверстницей в Ярославской области
4
Посол Израиля посетил МИД РФ для прояснения позиции страны по Собибору
5
Самолеты ВКС РФ за неделю восемь раз поднимались на перехват иностранных воздушных судов
6
Минобороны опубликовало видео пуска ракеты "Калибр" с АПЛ "Северодвинск"
7
"Краснодар" сократил отставание России от Франции в таблице коэффициентов УЕФА
Темы дня
Новости партнеров
Реклама