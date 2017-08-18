Власти Крыма проведут инвентаризацию всех инвестпроектов до конца августа 2017 года

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 августа. /Корр. ТАСС Татьяна Кузнецова/. Власти Крыма рассчитывают до конца августа 2017 года завершить инвентаризацию всех заключенных компаниями с регионом инвестиционных проектов, чтобы понять, на какой стадии тормозится их реализация. Об этом ТАСС сообщил министр экономического развития региона Андрей Мельников.
По его словам, из 180 инвестпроектов к "стадии стройки" перешли только семь (новый терминал симферопольского аэропорта, обувная фабрика "Крым шуз" в Евпатории, реконструкция здания "Крымской строительной компанией", многофункциональный спортивный комплекс "Арена-Крым", аквапарк "Нельсон", а также два крупных жилых комплекса).
"Инвентаризация [инвестиционных проектов] до конца августа должна завершиться. Все 180 проектов мы должны отсмотреть, в каком они состоянии, поговорить с инвесторами, понять, на какой стадии они застряли, есть ли проблемы", - пояснил министр.
Он отметил, что к "стадии стройки" проекты приближаются на разных этапах, многие находятся в процессе заключения аренды. "Мы должны этот процесс сдвинуть с места, потому что состояние заключения договора аренды на протяжении месяца-двух, а то и полугода - это нонсенс", - добавил Мельников.
"Приходится ее узелки развязывать в ручном режиме", - пояснил он. Мельников отметил, что власти региона "начали перестраивать свою работу в сфере инвестпроектов". "Задача текущего года - сделать так, чтобы по всем 180 проектам пошло ускорение", - сказал министр.
Он также не исключил, что по итогам инвентаризации "реализация ряда инвестпроектов будет прекращена по инициативе инвестора или республики, потому что там до сих пор ничего не было сделано".