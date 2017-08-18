Предприятия "Норникеля" завершили строительство скважин на Пеляткинском месторождении

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КРАСНОЯРСК, 18 августа. /ТАСС/. Компании "Норильскгазпром" и "Таймыргаз" ("дочки" "Норникеля") завершили строительство 12 эксплуатационных скважин на Пеляткинском газоконденсатном месторождении к северо-западу от города Дудинка в Красноярском крае. Об этом сообщила пресс-служба "Норникеля".
"Газодобывающие предприятия "Норникеля" - "Норильскгазпром" и "Таймыргаз" - завершили в 2017 году реализацию инвестиционного проекта по строительству 12 эксплуатационных скважин на Пеляткинском газоконденсатном месторождении. Ввод в эксплуатацию этих скважин позволяет обеспечить потребность в природном газе предприятий Норильского промышленного района и города Дудинка в пиковые зимние нагрузки", - говорится в сообщении.
Одновременно с этим на месторождении завершено строительство второй очереди сепарационной установки, пуск которой в пробном режиме состоялся в декабре 2016 года. Ее ввод в эксплуатацию удвоит мощности по подготовке газа на установке комплексной подготовки газа к транспортировке.
Пеляткинское газоконденсатное месторождение расположено в 170 км к северо-западу от города Дудинка. Утвержденные запасы газа составляют 260 млрд куб. м. Газ, добытый на Пеляткинском месторождении поступает в Норильск по магистральному газопроводу, длина которого составляет 300 км.