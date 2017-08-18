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Новак: инвестиции России в Турцию составляют порядка $10 млрд

Экономика и бизнес
18 августа, 12:06 дата обновления: 18 августа, 12:20 UTC+3 ИЗМИР 18, августа. /ТАСС

По словам министра, турецкие партнеры вложили в проекты в РФ примерно столько же

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ИЗМИР, 18 августа. /ТАСС/. Накопленные инвестиции России в турецкую экономику на текущей момент составляют порядка $10 млрд.

Об этом сообщил министр энергетики России и сопредседатель российско-турецкой межправительственной комиссии Александр Новак, выступая на международной выставке в Измире.

"На сегодня общая сумма инвестиционных проектов [российских] компаний в Турции составляет более $10 млрд, аналогичный объем вложен турецкими партнерами при реализации проектов на территории России", - сказал он.

Новак добавил, что сейчас открываются хорошие возможности для инвестиций в промышленность, сельское хозяйство, высокие технологии. Министр подчеркнул, что потенциалу также будет способствовать создание совместного инвестфонда, который будет располагать средствами в размере более $1 млрд. Он будет концентрироваться на сотрудничестве в области строительства инфраструктуры, здравоохранении и возведении зданий для коммерции.

Кроме того, Новак отметил, что Россия и Турция планируют до конца этого года завершить работу по соглашению о торговле услугами и инвестициях.

Старейшая турецкая международная ярмарка в Измире начала работу в пятницу. Россия представила большую экспозицию. Российскую делегацию возглавляет Новак, а организатор российской экспозиции - Министерство промышленности и торговли РФ.

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