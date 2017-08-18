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Крым планирует за пять лет увеличить площадь виноградников почти в четыре раза

Экономика и бизнес
18 августа, 14:36 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ СИМФЕРОПОЛЬ 18, августа. /ТАСС

Министр сельского хозяйства региона заявил о необходимости создания питомников по выращиванию саженцев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 августа. /ТАСС/. Власти Республики Крым планируют в течение пяти лет увеличить площадь виноградников с нынешних 13 до 50 тыс. га. Об этом в пятницу журналистам сообщил министр сельского хозяйства региона Андрей Рюмшин.

"Поставлена задача - 50 тыс. га виноградников должно быть в Крыму в ближайшие пять лет", - сказал он. В настоящее время, по его словам, площадь плодоносящих виноградников в регионе составляет 13 тыс. га.

Рюмшин отметил, что в предыдущие годы регион высаживал в среднем 500 га виноградников ежегодно. "Индикатор мы выполняем - до 500 га (виноградников) в год, но стоит задача производить посадки от пяти до 10 тыс. га (в год). Есть необходимые площади, есть инвесторы, готовые это делать, но у нас есть проблема с саженцами", - пояснил министр.

Он полагает, что решить проблему с саженцами позволит создание собственных питомников по их выращиванию. "Мы в ближайший год-два планируем создать свои питомники (по выращиванию саженцев винограда)", - сказал Рюмшин.

В советские годы в Крыму было более 100 тыс. га виноградников. За "украинский период" полуостров потерял две трети собственных виноградников. Такие потери минсельхоз республики списывает на "нестабильную финансовую поддержку отрасли".

По данным минсельхоза, в Крыму валовой сбор винограда в 2017 году планируется на уровне 2016 года - 56,3 тыс. тонн при средней урожайности 35,4 ц/га.

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