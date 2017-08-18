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Новак рассказал о жесткой позиции в ОПЕК+ к "необязательным" странам

Экономика и бизнес
18 августа, 19:04 UTC+3 ИЗМИР ИЗМИР 18, августа. /ТАСС

Министр энергетики отметил, что РФ выступает за выполнение условия соглашения по сокращению добычи нефти

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ИЗМИР, 18 августа. /ТАСС/. Неисполнение договоренностей по сокращению добычи нефти стран ОПЕК и ряда не входящих в эту организацию государств (ОПЕК+) подвергается детальному разбору с каждой страной, рассказал журналистам министр энергетики России и сопредседатель мониторингового комитета при ОПЕК Александр Новак.

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"Наша позиция довольна простая и жесткая - все страны должны выполнять условия соглашения. Те обязательства, которые на себя взяли другие страны, - они не такие уж и великие. Конечно, мы негативно относимся в фри-райдерам, которые пользуются ситуацией за счет других. Важно, чтобы все соблюдали 100%-ное исполнение обязательств, которые на себя взяли", - сказал министр.

По его словам, участники соглашения стремятся "находить пути, чтобы все чувствовали себя комфортно, а тем, кто не исполняет, было комфортно при исполнении договоренностей".

"Мы часто общаемся с нашими коллегами, у которых, по данным [аналитических] агентств, есть неисполнение. Иногда идет спор по поводу данных, что те шесть агентств не всегда учитывают. Детально идут разбирательства данных с этой страной. Иногда они правы, иногда нет. Сложный механизм, так как четких данных не существуют, которые бы все учитывали и зачастую [информация] подтверждается косвенными показателями", - рассказал Новак.

Вопрос слабой дисциплины некоторых стран альянса обсуждался на последнем комитете по мониторингу соглашения ОПЕК+, который прошел в Санкт-Петербурге 24 июля. По итогам шести месяцев средний уровень исполнения договоренностей участниками составил 98%. Однако некоторые страны не сокращали в соответствии со своими квотами, сетовал тогда министр энергетики Саудовской Аравии Халед аль-Фалех. Он намеревался провести личные переговоры с руководством этих стран.

Так, по данным Международного энергетического агентства (МЭА), Казахстан, обязавшийся сократить добычу на 20 тыс. баррелей, наоборот, повысил ее в июле на 73 тыс. баррелей по отношению к октябрю прошлого года. Это произошло на фоне роста добычи на недавно запущенном месторождении Кашаган. МЭА также отмечает низкий коэффициент сокращения у Ирака, ОАЭ и Малайзии. Ближайшие консультации с представителями этих стран состоятся в рамках технического комитета ОПЕК+ на экспертном уровне в Вене 21 августа.

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