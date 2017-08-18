Размер гранта ориентированным на животноводство фермерам Адыгеи увеличен в два раза

МАЙКОП, 18 августа. /Корр. ТАСС Оксана Гамзаева/. Увеличение до 3 млн рублей размера гранта начинающим фермерам Адыгеи, ориентированным на выращивание крупного рогатого скота (КРС) молочного направления, будет способствовать росту поголовья дойного стада и увеличению объемов местного сырья для производства адыгейского сыра. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в Минсельхозе Адыгеи.

"Для развития молочного скотоводства руководством республики принято решение об изменении размера гранта на финансирование по госпрограмме "Начинающий фермер". Размер господдержки на растениеводство оставлен на уровне 1,5 млн рублей, а вот на развитие мясного и молочного направления животноводства увеличен до двух и трех млн рублей соответственно. Это позволит уже в этом году увеличить поголовье крупного рогатого скота мясного и молочного направления на 120 голов, тогда как в течение последних пяти лет в среднем в год закупалось порядка 65 голов КРС", - сказали в ведомстве.

Там же пояснили, что дефицит поголовья КРС молочного направления вынуждает молокозаводы Адыгеи закупать молоко для производства бренда республики - адыгейского сыра - за пределами региона. Из всего переработанного в прошлом году крупными молочными комбинатами молока - 134,5 тыс. тонн - только 10 тыс. тонн - местное сырье. По расчетам Минэкономразвития региона, под закупку молока ежегодно из Адыгеи выводится порядка 2,7 млрд рублей.

В этом году поддержку по программе "Начинающий фермер" получит 31 человек. Всего за последние четыре года гранты выданы 100 начинающим фермерам на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства и 26 хозяйствам на развитие семейных животноводческих ферм.

Грантополучателями приобретено порядка 70 тракторов, два зерноуборочных комбайна и 250 единиц прицепной сельскохозяйственной техники и оборудования. Закуплено более 1,1 тыс. голов сельскохозяйственных животных, в том числе 705 голов овец, 405 голов крупного рогатого скота мясного и молочного направлений. Построены две овцефермы, птицеферма, ферма для содержания КРС.