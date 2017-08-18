Горняки Инты попросили Путина помочь найти инвестора для "Интаугля"

ВОРКУТА, 18 августа. /ТАСС/. Сотрудники АО "Интауголь", градообразующего предприятия приполярного города Инта в Коми, обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой помочь найти для их компании стратегического инвестора и сохранить 1,37 тысячи рабочих мест шахтеров.

Текст обращения с копией протокола собрания коллектива от 18 августа и подписными листами выложил на своей странице "ВКонтакте" председатель Интинской объединенной первичной организации независимого профсоюза горняков России Денис Баженов.

"Крайне тяжелые обстоятельства, сложившиеся в АО "Интауголь", вынудили нас обратиться именно к вам… До начала нынешнего века, в период расцвета в объединение "Интауголь" входило пять шахт, две обогатительных фабрики и ремотно-механический завод, в объединении трудилось порядка 16 тысяч человек. Объединение суммарно добывало до 9 млн тонн угля в год и обеспечивало углем весь нынешний Северо-Западный и Центральный федеральный округа… Помогите нам привлечь крупный российский бизнес для решение проблем "Интауголя" и последующей модернизации компании", - говорится в обращении.

Горняки со ссылкой на программу сохранения и развития АО "Интауголь", разработанную правительством Коми, уточняют, что цена необходимой реконструкции - от 3,5 до 5 млрд рублей. Деньги нужны поэтапно, а 80% инвестиций - это стоимость горного оборудования, которое можно приобрести в лизинг, отмечают шахтеры. По оценке шахтеров, реконструкция позволит добывать 3-3,5 млн тонн угля в год и конкурировать с сибирским углем на рынке Северо-Западного и Центрального федеральных округов, куда доставлять топливо из Сибири всегда будет дороже. В качестве социально ответственного бизнеса могли бы выступить ОГК-2, куда сейчас поставляют уголь из Инты, "Северсталь" или "Русский уголь", полагают авторы обращения.

Если решение не будет найдено, прогнозируют шахтеры, к зиме 1,37 тысячи горняков останутся без работы, около 5 тысяч членов их семей окажутся в тяжелом состоянии, а население Инты сократится с 28 тысяч до 10-12 тысяч человек.

"Сегодня можно констатировать, что будущее города Инта находится под постоянным внимание правительства Республики Коми, полпреда президента по Северо-Западному округу и Минэнерго России, но, видимо, их административный ресурс иссяк, вопрос не находит решения", - написали горняки.

Проблемы Инты

Как сообщалось ранее, компания "Интауголь" в целях оптимизации расходов намерена сократить до декабря 2017 года около 17% персонала - 246 человек. С мая этого года работа на шахте приостановлена по всем направлениям, за исключением отгрузки ранее добытого угля, 70% персонала находится в вынужденном простое с оплатой двух третей заработка.

Старая лава шахты полностью выработана, переход на новую требует инвестиций. Имеется договоренность, что все находящиеся на складе "Интаугля" 180 тыс. тонн угольного отсева будут поставлены на Череповецкую ГРЭС, основному потребителю угля из Инты. Речи о возобновлении добычи, что планировалось до конца 2017 года, пока не ведется.

О шахте

"Интауголь" остается градообразующим предприятием Инты, где из около 30 тысяч жителей 1,4 тысячи заняты на угледобыче. Из действовавших здесь пяти шахт осталась одна, остальные закрыты из-за нерентабельности. В ноябре 2015 года шахту признали банкротом, на ней было введено конкурсное управление. В марте 2017-го из предприятия- банкрота выделили здоровое ядро, и была создана новая компания - АО "Интауголь".

По данным администрации главы Республики Коми, с 2011 по 2016 годы объем добычи на интинской шахте упал вдвое - с 2,5 до 1,2 млн т горной массы, тогда как для рентабельного производства необходимо добывать не менее 3,5 млн тонн угля ежегодно. Сейчас шахта генерирует 1 млрд рублей убытков в год.

По данным Арбитражного суда Республики Коми, долги компании на март 2017 года составляли порядка 4 млрд рублей. В конце июня этого года из резервного фонда главы региона было выделено более 166 млн рублей на погашение долгов по зарплате. Долг нового предприятия был погашен полностью, за предприятием-банкротом осталось еще более 30 млн рублей задолженности.