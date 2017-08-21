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ЦБ вновь возложил на АСВ полномочия временной администрации в банке "Советский"

Экономика и бизнес
21 августа, 12:40 дата обновления: 21 августа, 12:44 UTC+3

Агентство по страхованию вкладов исполняет указанные функции в финансовой организации с 20 февраля

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МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Банк России с 21 августа вновь возложил на Агентство по страхованию вкладов (АСВ) полномочия временной администрации в петербургском банке "Советский" сроком на шесть месяцев, следует из материалов регулятора.

АСВ исполняет функции временной администрации в кредитной организации с 20 февраля этого года.

Банк "Советский" основан в 1990 году, филиальная сеть насчитывает 52 офиса, работающих в Центральном и Северо-Западном регионах России.

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