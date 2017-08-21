ФАС 18 августа вынесла предупреждение в отношении "Альфа Капитала"

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МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) вынесла предупреждение управляющей компании "Альфа Капитал" после письма ее сотрудника о рисках банков "ФК Открытие", Бинбанк, Промсвязьбанк и Московский кредитный банк, сообщило ведомство.
"Предупреждение выдано о прекращении рассылки писем с не соответствующими действительности сведениями о проблемах внутри банков, о наличии вероятности того, что "ситуация вокруг них может быть окончательно решена уже этой осенью", а также с сформированными на основании таких сведений рекомендациями о переводе активов к более надежным участникам банковской системы, о направлении в адрес лиц, которым были направлены данные письма, писем, содержащих опровергающую информацию", - сообщила ФАС.