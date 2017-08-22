Источник: Минфин передаст Сбербанку часть квоты ВТБ по ОФЗ для населения на 1 млрд руб.

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МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Минфин России намерен передать Сбербанку часть квоты по продаже ОФЗ для населения (ОФЗ-н) примерно на 1 млрд рублей, которую не реализовал ВТБ, сообщил ТАСС источник на финансовом рынке.
"По последним данным, Сбербанку будет передана квота примерно на 1 млрд рублей", - сообщил он.
Ранее источник ТАСС сообщал, что речь идет о квоте на 800 млн рублей.
Минфин начал размещать ОФЗ-н в апреле, первый транш на 15 млрд рублей был реализован примерно за месяц. В июне Минфин начал реализацию второго транша на такую же сумму, из которого квота Сбербанка составила 8,2 млрд рублей, а ВТБ - 6,8 млрд рублей.
Представители ВТБ и Сбербанка отказались комментировать передачу квот. Представитель Сбербанка лишь сообщил ТАСС, что на понедельник 21 августа госбанк реализовал ОФЗ-н на 7,9 млрд рублей.