Источник: Минфин передаст Сбербанку часть квоты ВТБ по ОФЗ для населения на 1 млрд руб.

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Минфин России намерен передать Сбербанку часть квоты по продаже ОФЗ для населения (ОФЗ-н) примерно на 1 млрд рублей, которую не реализовал ВТБ, сообщил ТАСС источник на финансовом рынке.

"По последним данным, Сбербанку будет передана квота примерно на 1 млрд рублей", - сообщил он.

Ранее источник ТАСС сообщал, что речь идет о квоте на 800 млн рублей.

Минфин начал размещать ОФЗ-н в апреле, первый транш на 15 млрд рублей был реализован примерно за месяц. В июне Минфин начал реализацию второго транша на такую же сумму, из которого квота Сбербанка составила 8,2 млрд рублей, а ВТБ - 6,8 млрд рублей.

Представители ВТБ и Сбербанка отказались комментировать передачу квот. Представитель Сбербанка лишь сообщил ТАСС, что на понедельник 21 августа госбанк реализовал ОФЗ-н на 7,9 млрд рублей.