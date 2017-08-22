Курс доллара на Московской бирже снизился до 59,1 рубля

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на Московской бирже на открытии торгов снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 5 копеек и составил 59,1 рубля.

Евро опустился на 19 копеек и достиг отметки 69,7 рубля.

Индекс ММВБ на открытии торгов Московской биржи увеличился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 0,2% и составил 1941,13 пункта.

Индекс РТС снизился на 0,02% и достиг отметки в 1034,07 пункта.