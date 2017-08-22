Резидент ТОР на Чукотке займется разработкой угля на Амаамском месторождении

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ТАСС, 22 августа. /ТАСС/. Компания "Берингопромуголь" (дочернее предприятие австралийской Tigers Realm Coal), являющаяся резидентом ТОР "Беринговский" в Чукотском автономном округе, займется разработкой коксующегося угля на Амаамском месторождении. Уже к 2019 году предприятие планирует построить для этого обогатительную фабрику, сообщила во вторник пресс-служба Минвостокразвития России.
"Реализация проекта разбита на этапы, до 2019 года мы планируем построить обогатительную фабрику, и выйти на объемы добычи в 1 млн тонн в год. Следующий этап потребует реконструкцию морского порта Беринговский, что позволит увеличить экспорт до 2 млн тонн в год. Третий, наиболее масштабный этап - это полное развитие Амаамской площади, с добычей 5-10 млн тонн угля ежегодно, и это уже перспектива не одного десятка лет", - цитирует пресс-служба советника гендиректора по взаимодействию с органами государственной власти компании "Берингопромуголь" Илью Белова.
По его словам, основные рынки сбыта - Япония, Китай и Южная Корея, которые сейчас импортируют уголь для своих нужд из Австралии. Российскую продукцию будет отличать более выгодная география добычи и, соответственно, более низкая себестоимость продукции и ее доставки.
"На сегодня общий объем коксующегося угля, экспортируемого в страны Азии, составляет порядка 320 млн тонн в год, и мы уверены, что наша продукция найдет свое место в этом рынке, в основном за счет качественных характеристик и близости к рынку сбыта", - сказал Белов.
Компания "Берингопромуголь" продолжает реализацию на Чукотке другого проекта по добыче угля на месторождении "Фандюшкинское поле". Общий объем инвестиций в проект составит более 6,5 млрд рублей, будет создано более 450 рабочих мест. Уголь также будет поставляться в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.