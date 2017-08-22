Галицкий: РВК определила состав Совета венчурного рынка

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Совет венчурного рынка, созданный Минэкономразвития и Российской венчурной компанией (РВК), будет включать в себя десять членов - руководителей венчурных фондов, российских компаний и объединений инвесторов. Об этом сообщил в интервью ТАСС председатель Совета венчурного рынка и управляющий партнер венчурного фонда Almaz Capital Александр Галицкий.

"[В состав совета вошли] директор фонда Russia Partners Александр Лупачев, управляющий партнер Prostor Capital Алексей Соловьев, управляющий партнер FPI Partners Валерий Кривенко, основатель Run Capital и основатель QIWI Андрей Романенко, бывший вице-президент "Ростелекома" Алексей Басов, управляющий директор ЗАО "Лидер" Сергей Кербер, партнер и генеральный директор RBV Capital Алексей Конов, президент Национальной ассоциации бизнес-ангелов (НАБА) Виталий Полехин и исполнительный директор Российской ассоциации венчурного инвестирования (РАВИ) Альбина Никконен. Конечно, активную роль будет играть и генеральный директор РВК Александр Повалко. Я согласился с ролью председателя совета. Мы также сейчас привлекаем иностранных экспертов", - рассказал Галицкий.

Планы Совета венчурного рынка

Совет планирует привлечь на венчурный рынок некоммерческие пенсионные фонды, госкомпании и частных лиц в качестве LP (инвестиционных партнеров с ограниченной ответственностью). Для этого члены совета намерены провести установочные экспертные встречи с Банком России, пенсионными фондами, корпорациями, управляющими частным капиталом (Wealth Management), пояснили ТАСС в РВК.

Члены совета также проработают механизмы сертификации GP (генеральных партнеров) и новую систему статистики и раскрытия информации. В частности, будет изучена практика раскрытия информации на венчурных рынках КНР и других государств, а также требования Европейского банка реконструкции и развития. Кроме того, планируется формирование единой базы сделок на основе наработок Объединенной аналитической группы РАВИ и продвижение данных по РФ в международных базах.

"За одиннадцать лет на территории России сформировалось сообщество инвесторов, профессиональных управляющих, серийных фондов. Сегодня возникла необходимость появления Совета рынка, представляющего интересы профессионалов отрасли. Экспертиза и рекомендации лидеров отрасли позволят обеспечить максимальное соответствие программ и инициатив РВК потребностям инвестиционного сообщества. В ближайшее время Совет рынка представит рекомендации для корпораций по работе с венчурными фондами, а также методические материалы по вопросам размещения информации по сделкам в международных базах", - сообщил генеральный директор РВК Александр Повалко.

Члены совещательного органа будут предоставлять РВК экспертные рекомендации по инвестиционной политике, определять актуальные потребности у участников рынка, формировать инициативы по их реализации, отметили в пресс-службе Российской венчурной компании. Кроме того, совет будет оказывать экспертную поддержку РВК по установлению стандартов, регулированию отношений и поддержке интересов венчурных инвесторов в РФ. Также он будет содействовать привлечению дополнительных источников капитала на венчурный рынок.

Состав совещательного органа совета может быть увеличен до 30 участников, добавили в РВК. Действующие члены совета могут предлагать новые кандидатуры, для их согласования достаточно двух рекомендаций участников и отсутствия вето от других членов при проведении голосования. Основной президиум из 10 участников совета будет избираться ежегодно на общем голосовании.

АО "РВК" - институт развития. Уставный капитал превышает 30 млрд руб. 100% капитала компании принадлежит Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом.