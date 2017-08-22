США и Южная Корея не смогли договориться об изменении соглашения о свободной торговле

ТАСС, 22 августа. Южная Корея и США в ходе состоявшихся во вторник переговоров не смогли договориться о внесении изменений в условия действующего соглашения о зоне свободной торговли. Об этом заявил во вторник министр торговли министерства торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи Ким Хён Чен.

"Мы обнаружили, что у двух сторон разные взгляды на соглашение о свободной торговле, и мы не смогли прийти к какой-либо договоренности", - приводит агентство Reuters его слова.

Соглашение о свободной торговле между Республикой Корея и США было подписано в апреле 2007 года и вступило в силу в марте 2012 года.

В ходе предвыборной кампании президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал соглашение о свободной торговле с Республикой Корея, называя его нечестным и невыгодным для Америки, которая якобы лишилась из-за этого 100 тыс. рабочих мест. В Южной Корее опасались, что после прихода к власти Трамп объявит о выходе из данного соглашения или потребует его значительного пересмотра.

Ранее представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер заявил, что после вступления нынешнего соглашения в силу пять лет назад объем поставляемых в США из Южной Кореи товаров возрос с 13,2 млрд до 27,6 млрд, тогда как американский импорт сократился.